Comment regarder Arsenal Women - OL Lyonnes avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 19 nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal Women reçoit OL Lyon à l’Emirates Stadium en Ligue des champions féminine de l’UEFA. L’équipe en tête du classement se déplace chez une formation qui cherche à tout prix à réduire l’écart au sommet.

L’équipe de Renee Slegers aborde cette rencontre après deux matches nuls consécutifs. Un résultat de 1-1 sur le terrain de Barcelone en Ligue des champions a été suivi d’un autre nul 1-1 à domicile contre London City Lionesses en WSL. Arsenal occupe ainsi la sixième place du championnat national, à six points de la troisième.

Frida Maanum est en grande forme et a marqué lors de ces deux matches nuls. Son but à l’Estadi Johan Cruyff a permis à Arsenal de prendre l’avantage à la surprise générale avant l’égalisation de Barcelone. Elle a de nouveau ouvert le score contre London City, mais les huit arrêts de Mary Earps ont empêché Arsenal de l’emporter.

Lyon arrive en tant qu’équipe la plus en forme de la compétition. Le groupe de Jonatan Giraldez a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 22 buts et n’en encaissant qu’un seul. Une victoire 6-0 contre la Juventus en Ligue des champions et un succès 7-1 face à Lens en championnat montrent l’ampleur du défi qui attend Arsenal.

Au classement de la Ligue des champions féminine, Lyon est premier et Arsenal quatrième. Une victoire de l’équipe à domicile réduirait l’écart ; un succès lyonnais accroîtrait son avance en tête.