Arsenal - Wilshere : "Ozil n'a pas eu sa chance lors de sa dernière année"

L'ancien milieu de terrain des Gunners est heureux de voir son ex-coéquipier rejoindre un club qu'il supporte depuis tout petit.

Selon Jack Wilshere, Mesut Ozil, qui se rend à Fenerbahçe, n'a pas eu "une chance équitable" lors de sa dernière année à . Ozil est sur le point de mettre un terme à sa carrière de sept ans et demi à l'Emirates Stadium.

Goal a indiqué qu'Arsenal avait accepté de mettre fin au contrat de l'homme de 32 ans six mois plus tôt afin qu'il puisse sceller un transfert gratuit à Fenerbahçe.

L'ancien international allemand a déjà atterri à Istanbul pour définir les termes définitifs de l'accord et il est probable qu'il sera officiellement présenté au stade Sukru Saracoglu ce week-end.

Mikel Arteta a exclu Ozil de ses équipes de et d'Europa League en début de saison, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour un joueur dont la dernière apparition à Arsenal remonte au mois de mars.

Il a remis en question la loyauté du club à la suite de cette décision, et Wilshere dit qu'il peut comprendre ce que son ancien coéquipier a dû ressentir après avoir été mis à l'écart.

L'ancien meneur de jeu des Gunners, dont la période de dix ans dans le nord de Londres a été assombrie par des blessures, a été interrogé après avoir signé pour le club de , en championnat, vendredi, pour savoir s'il avait parlé à Ozil de ses difficultés, ce à quoi il a répondu : "Non. J'étais ami avec Mesut pendant mon séjour à Arsenal et nous avions une très bonne relation sur le terrain et en dehors, je pense.

"Mais non, je ne lui ai pas parlé. Je suis sûr que c'était aussi difficile pour lui [de ne pas jouer] que pour moi. Ce n'est pas agréable de se retrouver dans une position où l'on ne vous donne pas cette opportunité - une opportunité équitable - d'essayer de relever un défi pour obtenir une place dans l'équipe.

"Ecoutez, les gens peuvent avoir de mauvais matchs et rater, mais ne pas avoir cette opportunité est difficile, et l'était, à prendre. Je suis donc heureux qu'il ait trouvé le bonheur et j'espère qu'il pourra continuer à avoir du succès en ."

Wilshere a ajouté à propos de l'héritage qu'Ozil laisse à l'Emirates Stadium : "C'est difficile car je ne suis plus au club et je suis comme tous les autres fans qui regardent.

"Tout ce dont je me souviens de lui, c'est de la joie de jouer avec lui. Un joueur de haut niveau. Un des meilleurs avec qui j'ai joué. C'est dommage que ça se soit passé comme ça à Arsenal, mais je suis sûr que beaucoup de fans se souviendront de lui à ses débuts, quand nous avions une très bonne équipe et que nous aurions dû gagner un peu plus.

"Mais nous avons gagné deux ou trois FA Cups et c'était un plaisir de jouer avec lui."