Arsenal, Wenger, son transfert manqué à la Juventus... Robert Pirès se confie

Par Gabriele Conflitti

La légende d'Arsenal, Robert Pirès, est séduit par le travail actuellement fait par Mikel Arteta à l'Emirates Stadium, et il considère que son ancien club a retrouvé "son ADN". En outre, l'ex-international fançais a également évoqué son temps passé sous les ordres d'Arsène Wenger.

Le champion du monde 1998 faisait partie de l'équipe des Gunners entre 2000 et 2006, qui a remporté deux titres de Premier League (dont la fameuse campagne des "Invincibles"), deux FA Cup et une finale de Ligue des champions.

Il a continué à suivre de près l'évolution d'un club qui s'est quelque peu perdu ces derniers temps. Après un long processus de reconstruction, l'espoir de terminer dans les quatre premiers est revenu à l'ordre du jour pour la promotion 2021-22.

Il tire son chapeau à Arteta

En décembre 2019, les Gunners se sont tournés vers un ancien capitaine du club pour redorer leur blason. Arteta, qui a fait ses armes aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City, a bénéficié de la confiance nécessaire pour remettre Arsenal sur les rails.

Pires a déclaré à GOAL à propos d'Arteta, qui a remporté la FA Cup et le Community Shield au cours de son mandat : "Bien sûr, je suis toujours Arsenal, je regarde tous les matchs et je suis en contact avec le directeur sportif Edu et Mikel et beaucoup d'autres anciens joueurs. Je pense qu'il fait un excellent travail. Arsenal a trouvé son ADN basé sur un jeu rapide et offensif. Il demande beaucoup à ses joueurs et est très exigeant dès les séances d'entraînement."

Getty Images

Arteta a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre à une place aux côtés de son ancien manager Wenger. Pires a d'ailleurs évoqué l'impact qu'a eu le technicien alsacien sur sa carrière.

Il a rappelé qu'il avait snobé les intérêts de l'Italie et de l'Espagne pour rejoindre Arsenal en provenance de Marseille : "Wenger a eu une forte influence sur moi. Grâce à lui et à Arsenal, j'ai atteint de très hauts niveaux. J'ai toujours senti sa confiance à 100 % et c'est extrêmement important pour un joueur. C'est lui qui m'a convaincu de signer à Arsenal. Le Real Madrid et la Juventus étaient également intéressés par moi. J'ai dû faire un choix qui n'était pas vraiment facile. Il savait qu'il allait perdre [Marc] Overmars et que le seul à pouvoir le remplacer était moi. J'ai donc signé à Arsenal et j'y suis resté pendant six ans."

Quand Wenger a perdu son sang froid

Dans l'ensemble, l'homme à qui l'on attribue le mérite d'avoir changé le visage du football anglais après avoir introduit des méthodes d'entraînement révolutionnaires en Premier League en 1996 était d'une apparence calme sur le banc de touche.

Il perdait rarement son sang-froid, en particulier avec ses joueurs, mais Pires s'est attiré ses foudres à un moment donné. Après s'être entendu avec Thierry Henry pour obtenir un penalty désastreux contre Manchester City en 2005, Pires ayant raté ce qui était censé être une passe latérale plutôt qu'un tir, Wenger a haussé le ton face à son duo de compatriotes dans le vestiaire.

"Il était très énervé après que nous ayons manqué ce penalty avec Titi !" a déclaré Pires. "Mais au final, il a bien réagi car nous avons gagné le match 1-0 et c'est moi qui ai marqué, ce qui m'a sauvé !".

Getty Images

Il n'approuve pas les nouvelles idées de Wenger

Si Pires est en admiration devant tout ce qu'a fait Wenger comme coach, il n'est pas d'accord en revanche avec ses idées en tant que dirigeant.

L'homme qui est aujourd'hui le chef du développement du football mondial de la FIFA a suggéré que les phases finales de la Coupe du monde aient lieu tous les deux ans, le calendrier sportif étant modifié pour attirer un public encore plus large, mais cette proposition n'a pas recueilli un grand soutien.

Pires a déclaré à propos de ces plans : "Je ne suis pas favorable à une Coupe du monde tous les deux ans. Je pense que c'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec Arsène Wenger. Les calendriers sont déjà surchargés et nous risquerions de voir une Coupe du monde beaucoup moins spectaculaire que d'habitude."