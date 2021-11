Arsenal : Wenger a un regret concernant son départ

Arsène Wenger a admis qu'il aurait dû quitter Arsenal une décennie plus tôt qu'il ne l'a fait, 2007 étant la première année où il a pu "sentir qu'il y avait des tensions au sein du conseil d'administration". Wenger a hérité des rênes d'Arsenal en 1996 et a supervisé l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du club du nord de Londres.



Cependant, la cote du Français a commencé à baisser et il a fini par partir en 2018 alors que l'équipe ne participait plus à la Ligue des champions - une décision qu'il a fini par regretter. Le manager vétéran est revenu sur son mandat à Arsenal dans un nouveau documentaire intitulé "Arsene Wenger : Invincible", qui retrace sa vie depuis son enfance en Alsace jusqu'aux dernières étapes de sa carrière d'entraîneur.

"Je me suis complètement identifié au club - c'est l'erreur que j'ai commise", a déclaré l'homme de 72 ans, qui occupe aujourd'hui le poste de responsable du développement du football mondial à la FIFA. "Mon défaut fatal est que j'aime trop l'endroit où je suis - où j'étais. Je le regrette. J'aurais dû aller ailleurs. Parfois, je me demande si quelque chose s'est brisé après la saison des Invincibles. 2007 a été un moment décisif. C'était la première fois que je sentais qu'il y avait des tensions au sein du conseil d'administration.

"J'étais déchiré entre ma loyauté envers le club et ma loyauté envers David [Dein]. Aujourd'hui encore, je me demande si j'ai fait le bon choix car la vie n'a plus jamais été exactement la même après", a ajouté l'ancien entraîneur français d'Arsenal. Arsène Wenger a révélé les offres qu'il a reçues pour quitter Arsenal alors qu'il était dans la fleur de l'âge, Manchester United et le Real Madrid ayant été snobés en faveur d'un séjour prolongé dans le nord de Londres.



"J'aurais pu aller dans l'équipe nationale française", a-t-il ajouté. "L'équipe nationale anglaise deux ou trois fois même. J'aurais pu aller deux fois au Real Madrid. J'aurais pu aller à la Juventus, au Paris St Germain, voire à Man Utd." Wenger a offert 17 trophées nationaux à Arsenal et les a guidés vers leur toute première finale de Ligue des champions.

Les Gunners ont remporté trois titres de Premier League sous sa direction, dont le dernier sans perdre un match en 2003-04, devenant ainsi la seule équipe de l'histoire de la compétition à réaliser une saison sans défaite. Wenger a également remporté sept FA Cups, dont trois lors de ses quatre dernières saisons.