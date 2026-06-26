Arsenal voit son offre de 64 millions d'euros pour un joueur de la sélection brésilienne rejetée d'emblée

Arsenal a formulé une offre de 63,7 millions d’euros pour s’attacher les services de Bruno Guimarães, selon les informations de l’expert du marché des transferts Ben Jacobs, du New York Times. Une tentative vaine, Newcastle United refusant catégoriquement de se séparer de son milieu de terrain de 28 ans.

Les Magpies, qui ont déjà cédé Anthony Gordon au FC Barcelone plus tôt cet été, refusent de fragiliser davantage leur effectif. Le milieu de terrain brésilien, jugé « intransférable » par le club et son entraîneur Eddie Howe, est sous contrat à St. James’ Park jusqu’en 2028.

Le club a donc immédiatement rejeté l’offre des Gunners. Toutefois, Arsenal pourrait ne pas s’avouer vaincu et préparer une nouvelle proposition pour le milieu brésilien.

La saga pourrait toutefois se prolonger : les Magpies, qui disposent de solides ressources financières, savent que plusieurs clubs s’intéressent aussi à Sandro Tonali, le partenaire de Guimarães au milieu de terrain. Tottenham figure parmi les prétendants du milieu italien.

« Si Newcastle venait à vendre Guimarães et Tonali au cours du même été, autant qu’ils arrêtent tout de suite », analyse Chris Waugh, spécialiste des Magpies pour le New York Times. « L’impression que cela donnerait – auprès des supporters, des joueurs actuels et futurs – serait désastreuse. »

« Guimarães est le capitaine de Newcastle, leur talisman, et il entretient un lien émotionnel fort avec les supporters. Si on l’enlève, le club perd son élan créatif et une partie de sa puissance offensive, comme le montrent les statistiques lorsqu’il ne joue pas », analyse Waugh.

Pourtant, au vu de son passé récent, Newcastle ne maîtrise pas entièrement la situation. L’été dernier, les Magpies refusaient de laisser partir Alexander Isak, mais après la grève du Suédois et la pression de Liverpool, ils ont fini par céder.

Guimarães, qui participe actuellement à la Coupe du monde avec le Brésil, disputera au moins un match supplémentaire. Après avoir terminé en tête de son groupe, la Seleção affrontera le Japon en seizièmes de finale. Pilier de l’équipe de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain a déjà délivré trois passes décisives lors de la phase de groupes.