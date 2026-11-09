Arsenal vise le jeune talent du Bayer Leverkusen Christian Kofane pour remédier à ses problèmes en attaque lors du mercato de janvier

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Arsenal envisagerait de recruter l’attaquant du Bayer Leverkusen Christian Kofane à la mi-saison, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer l’efficacité offensive de son équipe. Malgré un excellent début de saison, le club londonien reste préoccupé par son manque de réalisme devant le but dans les matches serrés.

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Arteta cherche à renforcer son attaque

Arsenal envisage activement de recruter Kofane en janvier, selon BBC Sport, afin de remédier à ses difficultés persistantes devant le but. Malgré ses cinq points d’avance en tête de la Premier League, Arsenal a souvent peiné à faire le break, s’appuyant sur de faibles écarts pour empocher les trois points. Le club du nord de Londres a remporté neuf de ses dix premiers matches de championnat, mais six de ces victoires l’ont été par un seul but d’écart, ce qui pousse Arteta à chercher du renfort offensif lors du mercato hivernal.

Si Kai Havertz, Martin Odegaard et Bukayo Saka sont actuellement les meilleurs buteurs du club en championnat, avec trois réalisations chacun, l’absence d’un buteur dominant continue de faire débat. L’équipe d’Arteta a récemment égalé le meilleur départ de son histoire en Premier League grâce à une victoire 1-0 contre Hull City, mais les propos de l’entraîneur après le match laissent entendre qu’il est loin d’être satisfait de la production offensive actuelle.

L’ascension de Christian Kofane

Kofane s’est imposé comme une piste sérieuse pour Arsenal, ses performances en Bundesliga ayant attiré l’attention de recruteurs dans toute l’Europe. Le joueur de 20 ans a déjà montré son potentiel cette saison, inscrivant trois buts en six apparitions avec le Bayer Leverkusen avant qu’une blessure aux ischio-jambiers contractée en octobre ne freine temporairement sa progression. Son profil physique et ses qualités techniques en ont fait l’un des jeunes talents les plus commentés du football allemand, et les supporters d’Arsenal connaissent peut-être déjà son activité sur le terrain.

Le nom de Kofane est sans doute déjà familier aux supporters d’Arsenal : il était titulaire lors des deux manches du huitième de finale de Ligue des champions contre les champions de Premier League la saison dernière, une confrontation perdue 3-1 sur l’ensemble des deux matches par Leverkusen. Si l’attaquant camerounais n’a marqué lors d’aucune des deux rencontres, ses déplacements et son pressing ont visiblement laissé une impression durable.

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L’ascension de Kofane a été rapide : il a quitté l’AS Nylon, dans son Cameroun natal, pour rejoindre le club espagnol d’Albacete en 2024. Après avoir inscrit huit buts en 20 apparitions en deuxième division espagnole, Leverkusen s’est empressé de le faire venir en Allemagne en juillet 2025. Depuis, il a inscrit dix buts et délivré neuf passes décisives en 50 apparitions toutes compétitions confondues.

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D’autres pistes à l’étude

Si Kofane figure en bonne place sur la liste des candidats, il n’est pas le seul joueur annoncé du côté de l’Emirates Stadium cet hiver. Arsenal suivrait également Nicolo Tresoldi, qui affiche une forme exceptionnelle avec le Club Bruges.

Le jeune attaquant a été pratiquement irrésistible cette saison, inscrivant 14 buts en 17 matches toutes compétitions confondues. Sa cote a considérablement grimpé après un triplé spectaculaire contre l’Inter Milan en Ligue des champions, preuve de sa capacité à briller au plus haut niveau face à des défenses d’élite.

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Arteta réclame davantage d’efficacité devant le but

Arteta lui-même a peut-être le mieux exprimé l’urgence de recruter après l’étroite victoire 1-0 à domicile contre Hull City samedi. L’Espagnol n’a pas caché que son équipe avait tendance à trop compliquer les choses dans la surface, surtout face à des blocs défensifs bas. « Nous devons trouver des moyens d’être plus efficaces, parfois même plus pragmatiques », a déclaré l’entraîneur d’Arsenal aux médias.

Arteta a précisé la nécessité de changer d’état d’esprit : « J’ai parfois le sentiment que nous essayons de marquer un but parfait face à ces blocs bas. Nous devons mettre beaucoup plus de désordre que cela, c’est tout. Et ouvrir le score beaucoup plus tôt, je pense, parce que cela changerait évidemment le cours du match. »