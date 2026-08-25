Arsenal va vendre pour 60 millions un homme aux presque 300 matches avec le club

Arsenal est sur le point de vendre Gabriel Martinelli à Al-Hilal, rapporte le très fiable Ben Jacobs. Le club saoudien va payer environ soixante millions d’euros pour le Brésilien.

Selon le journaliste britannique, les négociations entre les deux clubs ainsi qu’entre le joueur et le club sont à un stade très avancé, même si Martinelli ne sait pas encore avec certitude s’il souhaite franchir le pas.

Martinelli est encore sous contrat avec Arsenal jusqu’à la mi-2027 et les Gunners doivent donc le vendre pour pouvoir encore récupérer quelque chose sur son transfert.

Avec Martinelli, Arsenal va vendre son deuxième ailier de l’été. Plus tôt, le champion d’Angleterre en titre avait déjà vendu Leandro Trossard à Besiktas pour 18 millions d’euros.

En parallèle, Arsenal a recruté Christos Tzolis en provenance du Club Bruges. Quarante millions d’euros ont été déboursés pour l’ancien joueur du FC Twente.

Si Martinelli venait effectivement à rejoindre Al-Hilal, il deviendrait le coéquipier, entre autres, de Crycensio Summerville, Karim Benzema et Ruben Neves.

Martinelli a disputé un total de 278 matches avec Arsenal. Il a marqué 62 fois et délivré 38 passes décisives. La saison dernière, il a remporté la Premier League avec le club.