Au cours d'un débat animé qui a captivé l'attention des fans de football sur les réseaux sociaux, un groupe de supporters s'est réuni dans le studio de Goal Fan Zone pour débattre de l'avenir d'Arsenal. Devant un élégant fond noir et vêtus des couleurs de leur club respectif, le panel comprenait des supporters représentant Manchester City, Liverpool et le club du nord de Londres. Alors que l'histoire montre qu'Arsenal est à la traîne par rapport à ses rivaux en termes de palmarès récent — avec un seul titre majeur remporté au cours des cinq dernières années contre cinq pour Manchester City —, un supporter des Gunners est convaincu qu'un changement de pouvoir majeur est actuellement en cours à l'Emirates Stadium.

L'ambiance est passée de plaisanteries amicales à un choc total lorsque le supporter d'Arsenal, Peak Fighter, a lancé une série de déclarations de plus en plus audacieuses au sujet de l'équipe de Mikel Arteta. Alors qu'il gesticulait avec animation, ses homologues le regardaient avec une incrédulité manifeste ; les yeux du supporter de Liverpool se sont écarquillés de surprise tandis que celui de Manchester City s'est couvert le visage de ses mains. Ce segment, ponctué de graphiques dynamiques soulignant les affirmations audacieuses du supporter, a depuis déclenché un débat houleux pour savoir si cette confiance est fondée ou s’il s’agit simplement d’un cas de loyauté aveugle.

« Arsenal remportera au moins deux trophées cette saison, ainsi que, euh, quoi déjà ? Sept au cours des cinq prochaines années. Sept. Sept trophées. Sept au cours des cinq prochaines années », a prédit Peak Fighter.

« Si Arsenal ne remporte pas au moins deux trophées, oubliez la Premier League, la Carabao Cup, la Ligue des champions ou la FA Cup. Si Arsenal ne remporte pas au moins deux trophées, je deviendrai chauve », a-t-il affirmé en riant.

« C'est garanti. Arsenal va très certainement y arriver. Revenez me voir en mai quand Arsenal aura soit… en mars quand Arsenal remportera la Carabao Cup. En mai, pendant le défilé, on aura deux trophées là-bas », a conclu le fan.

Reste à voir si ces prédictions se concrétiseront, mais l'enjeu est bel et bien plus important pour Mikel Arteta et ses joueurs. La finale de la Carabao Cup se déroulant traditionnellement en mars et la saison de Premier League s'achevant en mai, le monde du football suivra de près pour voir si ce supporter conservera ses cheveux ou si les Gunners remporteront enfin le trophée tant convoité par leurs fans. Pour l'instant, cette vidéo témoigne de l'optimisme inébranlable, et peut-être un peu dangereux, qui caractérise le supporter de football moderne.