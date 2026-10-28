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Arsenal a décidé de faire appel du carton rouge reçu par Max Dowman lors de sa décevante élimination de la Carabao Cup face à Fleetwood Town. Le jeune prodige a été expulsé en fin de match, laissant Mikel Arteta visiblement frustré au bord du terrain alors que son équipe s’inclinait aux tirs au but.

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Arteta frustré par son jeune prodige

Le parcours d’Arsenal en Carabao Cup s’est achevé de façon désastreuse mardi soir, après une défaite surprise au quatrième tour face à Fleetwood Town, pensionnaire de League Two. Le milieu de terrain Dowman, âgé de 16 ans, a fait la une après avoir reçu un carton rouge direct à la 85e minute à la suite d’une altercation controversée avec Harrison Neal.

Arteta n’a pas caché sa déception lorsque le joueur formé au club a quitté le terrain à pas lents, après avoir touché Neal du pied sans pour autant lui avoir franchement donné un coup de pied.

Arsenal dépose un recours officiel

Après le match, Arteta a clairement exprimé ses attentes concernant le comportement de ses joueurs sur le terrain. « Quand nous avons préparé le contexte du match, nous avons été très clairs sur les choses à respecter, sur ce que nous devons maîtriser sur le plan émotionnel. C’était très clair », a déclaré Arteta.

Malgré la frustration exprimée publiquement par Arteta, Arsenal compte faire appel du carton rouge afin de protéger son jeune talent, selon BBC Sport. En l’état, Dowman risque une suspension de trois matches pour comportement violent.

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La crise des blessures s’aggrave à Arsenal

Cet incident vient ponctuer un mois difficile pour ce jeune joueur très prometteur, récemment expulsé alors qu’il jouait avec les moins de 19 ans de l’Angleterre. Le club du nord de Londres espère que la Fédération anglaise de football annulera cette décision afin que le joueur reste disponible pour les prochaines rencontres.

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Cette éventuelle suspension tombe au plus mauvais moment pour Arsenal, actuellement confronté à une importante vague de blessures sur les ailes : Bukayo Saka, Christos Tzolis et Noni Madueke sont tous indisponibles.

Cap sur le déplacement à Anfield

Arsenal doit désormais rapidement tourner la page de sa déception en coupe avant un choc de Premier League sur le terrain de Liverpool, dimanche.

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Avant cette rencontre, Arsenal occupe la deuxième place de Premier League avec 21 points et ne se trouve derrière le leader, Manchester City, qu’à la différence de buts. Liverpool est quatrième avec 15 points.