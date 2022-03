Arsenal va entamer des discussions avec Saliba après sa première convocation en France

Arsenal devrait ouvrir des discussions sur l'avenir à long terme de William Saliba dans les prochaines semaines. Le défenseur des Gunners est actuellement impressionnant lors de son prêt à Marseille et vient d'être récompensé pour ses performances en obtenant sa première convocation en équipe de France. Mais sa carrière à Arsenal reste incertaine et les discussions devraient s'ouvrir prochainement pour tenter de clarifier la situation avant l'été.

Une prolongation ou un départ ?

Les discussions n'ont pas encore eu lieu entre Arsenal et les représentants de Saliba au sujet du défenseur central de 20 ans, qui n'a pas encore fait la moindre apparition en compétition avec les Gunners depuis son transfert de Saint-Etienne en juillet 2019 pour 35 millions d'euros. Le défenseur en est à son troisième prêt loin du club du nord de Londres et il ne lui restera que deux ans à son contrat à la fin de la saison.

Il n'y a pas encore eu de discussions sur un éventuel nouveau contrat, mais une réunion devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, William Saliba et ses représentants souhaitant savoir comment Arsenal voit le jeune défenseur et quel est le plan pour son avenir. Arsenal a toujours insisté sur le fait que Saliba fait toujours partie des plans du club, mais Ben White et Gabriel Magalhaes ont formé un formidable partenariat au cœur de la nouvelle défense de Mikel Arteta cette saison.

Saliba pas fermé à rester à l'OM

William Saliba a toujours maintenu que sa seule préoccupation cette saison était de jouer pour Marseille. Le défenseur central a été interrogé à plusieurs reprises sur son avenir à long terme tout au long de la campagne, mais il a toujours déclaré qu'il voulait se concentrer sur le football jusqu'à la fin de la saison. "Nous allons nous asseoir à la fin de la saison", a-t-il déclaré au début du mois, lorsqu'on l'a interrogé sur la possibilité d'être définitivement transféré à l'OM.

L'accord conclu entre Arsenal et l'Olympique de Marseille pour William Saliba l'été dernier n'était qu'un prêt pur et simple, et il n'incluait pas d'option pour rendre le transfert permanent à la fin de la saison. Les bonnes performances de William Saliba avec Marseille cette saison ont été récompensées par une première convocation en équipe de France.

Le défenseur central, capitaine des espoirs, a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer le défenseur du Bayern Munich, Benjamin Pavard, qui a dû déclarer forfait pour cause de Covid-19. La France doit affronter la Côte d'Ivoire vendredi soir avant de recevoir l'Afrique du Sud mardi 29 mars.