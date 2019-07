Arsenal - Une ancienne légende du club se paye Laurent Koscielny

En refusant de s'envoler vers les Etats-Unis avec le reste de l'équipe pour forcer son départ, Laurent Koscielny a déçu du beau monde Outre-Manche.

"Nous sommes très déçus des actions de Laurent, qui vont à l’encontre de nos instructions claires. Nous espérons résoudre ce problème et ne fournirons aucun autre commentaire pour le moment", déclarait le club londonien d' mercredi, en réaction au refus du Français Laurent Koscielny de s'envoler avec le reste de l'équipe pour une tournée estivale prévue de longue date sur le sol américain.

Arrivé chez les Gunners en 2010 en provenance du , le défenseur central a en effet fait le choix d'aller au bras de fer avec son club, lui qui souhaite s'envoler vers un nouveau projet dans les prochaines semaines. Un retour en est évoqué pour Laurent Koscielny, qui est annoncé dans le viseur des Girondins de , du et de l'Olympique Lyonnais.

L'article continue ci-dessous

"Je t’aime Laurent mais tu as pris une pauvre décision"

Si sa future destination demeure toujours inconnue, force est de constater que l'attitude de celui qui était le capitaine de la formation entraînée par Unai Emery déçoit Outre-Manche. Dernier en date à critiquer l'ancien international français ? Ian Wright, ancien grand attaquant et considéré comme un légende du club anglais, comme le rapporte RMC Sport ce samedi.

​

"Il est celui que nous avons choisi comme capitaine. Et nous entamons maintenant la pré-saison avec notre capitaine qui refuse de partir en tournée... À quoi croyez-vous que l’on ressemble ? C’est quelque chose que je ne comprends pas bien. Je prie Dieu que cela puisse être résolu le plus tôt possible. Qu’il reste ou qu’il parte. Je suis tellement déçu de sa décision... Je t’aime Laurent mais tu as pris une pauvre décision", a ainsi pesté Ian Wright.