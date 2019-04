Arsenal - Unai Emery voit très grand pour les Gunners

L'entraîneur a admis que les Gunners ont de grands projets pour l'avenir, mais a aussi prôné la patience, car leur progression prendra du temps.

Ancien entraîneur du et du , Unai Emery a découvert un nouveau championnat cet été, lui qui a eu l'honneur de succéder à l'emblématique Arsène Wenger sur le banc des Gunners d' . Réputé pour ses principes tactiques permettant à ses équipes de développer un football offensif et séduisant, l'Espagnol ne déçoit pas à Londres depuis ses débuts, mais n'a pas encore entièrement convaincu, la faute à des résultats jugés trop irréguliers.

"La est le championnat le plus difficile au monde"

Néanmoins, cela n'empêche pas l'ancien du FC Séville d'aborder l'avenir non sans une certaine ambition, comme en témoignent ses récentes déclarations en conférence de presse. "Nous voulons que ce club devienne le meilleur club d' et du monde, mais le processus est long", a en effet déclaré le technicien espagnol face aux médias ce samedi. "Parfois, comme aujourd'hui, nous devons prôner la patience (...) Nous voulons jouer en , mais nous savons aussi que notre processus doit être patient, car il y a cinq autres équipes très fortes avec de très bons joueurs."

"La Premier League est le championnat le plus difficile au monde", a ensuite ajouté le triple vainqueur de la . "Il n'y a pas d'autres pays présentant cette difficulté pour prendre les quatre premières places et jouer en Ligue des champions. Peut-être que maintenant en , ils ont quelque chose de similaire : Valence lutte également pour le top quatre. Mais ici, les plus grandes équipes du monde jouent dans un championnat."

Avec un seul point d'écart entre Arsenal et , quatrième, les Gunners peuvent devancer leurs rivaux londoniens en cas de victoire face aux Foxes de Leicester, dimanche. S'ils y parviennent, les Blues subiront une pression supplémentaire avant leur rencontre, un affrontement potentiellement décisif face à leurs poursuivants, eux aussi à la lutte pour une qualification à la Ligue des Champions : les Red Devils de .