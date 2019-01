Arsenal, Unai Emery : "Perdre contre Chelsea nous écarterait définitivement du top 4"

L'entraîneur d'Arsenal ne veut pas concéder davantage de points de retard sur son principal concurrent dans la lutte pour la quatrième place.

Cinquième de Premier League avec six points de retard sur Chelsea, quatrième, Arsenal joue gros ce samedi. Les Gunners ont tout intérêt à gagner, ou tout du moins à ne pas perdre, pour continuer de croire en leurs chances de terminer parmi les quatre premiers à l'issue de la saison et ainsi de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Unai Emery est conscient de l'enjeu de cette rencontre et a prévenu ses joueurs.

"Est-ce qu'un écart de neuf points serait trop conséquent à surmonter ? Je pense oui. Après notre défaite à West Ham, la situation est très différente: avoir une différence de trois points par rapport à Chelsea ou six points. Mais c'est fini ce match et le prochain match est contre Chelsea, nous avons une opportunité devant. Si nous gagnons, nous pourrons être plus proches d'eux et continuer notre chemin, et je pense que chaque joueur a cette ambition et cette opportunité de jouer samedi avec tout ce que nous pouvons faire contre eux", a reconnu l'Espagnol.

L'article continue ci-dessous

Özil de la partie ?

L'entraîneur d'Arsenal a ciblé le principal danger du côté de Chelsea et il se nomme bien évidemment, sans aucune surprise, Eden Hazard : "Ils ont un joueur comme Eden Hazard, qui en règle générale est courtisé par toutes les grandes équipes du monde qui pensent à la possibilité d'essayer de le recruter. Il est parmi les cinq meilleurs joueurs du monde. Il a fait la différence dans beaucoup de matches". À ne pas rater OL, Nabil Fekir se confie sur son avenir : "Je ne sais pas si c'est ma dernière saison au club"

Le Barça ne lâche pas l'affaire concernant Frenkie de Jong ?

PSG-Guingamp : tout savoir sur la rencontre

Manchester United, Paul Pogba se livre sur son nouveau rôle

Interrogé sur la présence ou non de Mesut Özil, l'ancien du PSG a répondu avec philosophie : "Nous avons gagné avec lui, nous avons perdu avec lui. Nous avons gagné sans lui et nous avons perdu sans lui. Je pense que nous avons besoin de tous les joueurs et parfois nous ne pouvons pas décider de jouer l'un ou l'autre. Mais je pense que cette équipe peut trouver une performance avec ou sans Mesut Özil".

Unai Emery aura besoin de tous ses hommes pour tenter d'obtenir un résultat contre Chelsea ce samedi. Au match aller, les Gunners s'étaient inclinés sur la pelouse des Blues après avoir longtemps mené. Une défaite qui avait servi de déclic avant d'effectuer une très longue série de matches sans être de nouveau battu. Cette fois-ci, devant son public, Arsenal voudra prendre des points à son ennemi londonien.