Arsenal - Unaï Emery : "Nous avons raté une grande opportunité"

L'entraîneur espagnol des Gunners d'Arsenal regrettait la défaite des siens face à Crystal Palace (2-3), tout en étant déjà concentré sur la suite.

Ancien entraîneur du et du , Unaï Emery a découvert un nouveau championnat cet été, lui qui a eu l'honneur de succéder à l'emblématique Arsène Wenger sur le banc des Gunners d' . Réputé pour ses principes tactiques permettant à ses équipes de développer un football offensif et séduisant, l'Espagnol ne déçoit pas à Londres depuis ses débuts, dans un club lui aussi réputé pour la qualité de son football.

En effet, Unai Emery a tout simplement remporté plus de matches que tout autre entraîneur d'Arsenal lors de ses 50 premiers matches, en remportant 32 de ses 50 premières sorties sur le banc des Gunners, quatre de plus que George Allison, détenteur du précédent record, établi en 1934 avec 28 matches. Malheureusement pour le principal intéressé, sa dernière rencontre ne s'est pas déroulée dans le bon sens, puisque ses joueurs, quatrièmes, ont manqué l'opportunité de s'emparer de la troisième place de et d'accroître leur avance sur (5ème) et (6ème) dimanche soir.

"Cela ne change pas notre ambition"

Et pour cause, ces derniers se sont inclinés à domicile face à la modeste formation de (2-3), quelques jours seulements après leur qualification pour les demi-finales de grâce à leur victoire face au Napoli (0-1). Une déception, pour l'ancien entraîneur du PSG.

"C'est une grande frustration car c'était une grosse opportunité. Mais on peut aussi se dire que nous avions saisi notre chance lors des matches précédents où nous avons pris beaucoup de points à des moments clés, ce qui nous a permis d'être en position d'atteindre notre premier objectif qui est de disputer la la saison prochaine. Nous pouvons le faire grâce à la Premier League ou à la Ligue Europa. Mais aujourd'hui, nous avons raté une grande opportunité, même si je pense que cela ne change pas notre ambition. Il faut se préparer pour le prochain match contre ", a confié le technicien en conférence de presse.