Arsenal - Unai Emery : "Nous avons besoin de recruter des joueurs"

L'entraîneur espagnol espère que le club va investir avant la fermeture du mercato hivernal, avant un enchaînement de matches décisifs.

L'entraîneur d'Arsenal, Unai Emery, a admis que le club avait besoin de recuter de nouveaux joueurs pendant ce mercato hivernal, notamment pour faire face aux blessures qui touchent son effectif. Hector Bellerin est forfait pour six à neuf mois après sa blessure aux ligaments lors de la victoire des Gunners contre Chelsea le weekend dernier (2-0). Le latéral espagnol rejoint à l'infirmerie Danny Welbeck et Rob Holding, eux aussi blessé jusqu'à l'issue de la saison.

Avec seulement huit jours pour recruter, Arsenal doit se dépêcher s'il veut se renforcer. Le barcelonais Denis Suarez est la piste principale. Emery s'est exprimé sur le mercato. "Le club continue de travailler sur des arrivées. C'est difficile, comme vous le savez, mais je travaille avec mes joueurs et je pense que nous avons besoin - et que nous pouvons - recruter des joueurs pour nous aider après les blessures d'Holding, de Welbeck et de Bellerin."

Cette conférence de presse de l'entraîneur de 47 ans précédait le match des Gunners contre Manchester United pour le 4e tour de la Cup, vendredi. Un match lors duquel les Londoniens tenteront de stopper la série de 7 succès consécutifs des Red Devils depuis la prise de fonction d'Ole Gunnar Solksjaer.