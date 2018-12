Arsenal, Unai Emery : "José Mourinho ? Une surprise et pas une bonne nouvelle"

L'entraîneur d'Arsenal a commenté le départ de José Mourinho de Manchester United et a conseillé à Mauricio Pochettino de refuser le poste.

L'Angleterre a été secoué ce mardi par le départ surprise de José Mourinho de Manchester United. L'entraîneur portugais a pris la porte après les mauvais résultats des Red Devils et a reçu des hommages de ses homologues. Unai Emery n'a pas dérogé à la règle. L'Espagnol a rendu hommage à José Mourinho avant la rencontre de League Cup contre Tottenham en conférence de presse.

"José Mourinho a tellement d'expérience, c'est une surprise et pas une bonne nouvelle. Quand un coach termine son travail dans un club ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Je ne sais pas les raisons qui ont poussé le club à prendre cette décision", a lancé l'entraîneur d'Arsenal. Parmi les favoris pour succéder à José Mourinho, il y a Mauricio Pochettino son adversaire du soir.

Emery conseille à Pochettino de rester

Unai Emery ne voit pas Mauricio Pochettino partir : "Je pense qu'il est très heureux à Tottenham. Je pense qu'il est l'entraîneur d'une très grande équipe avec de très grands joueurs et maintenant qu'ils sont en Ligue des champions, ils sont également dans une meilleure position en Premier League que Manchester United. Je pense que sa performance à Tottenham est très grande".

"Je ne sais pas s'il pense changer pour un autre club, mais je le regarde avec un très grand engagement envers Tottenham et il crée une bonne performance, une bonne idée à Tottenham. Tottenham s'est beaucoup amélioré avec lui. Leur niveau est maintenant très grand. Ils ont de très bons joueurs, l'entraîneur travaille très bien, ils gagnent beaucoup de matches", a ajouté l'Espagnol.



Unai Emery espère encore remporter le derby : "Nous devons faire un grand match et je pense que ce sera plus difficile que le premier. C’est un très gros test et ils viennent aussi avec une très grande ambition contre nous car après le premier derby, ils doivent nous montrer, ainsi qu’à leurs supporters, une grande performance. Je pense que c'est un très bon match pour les supporters, un très gros match pour les joueurs et un très gros match pour nous, les entraîneurs aussi".