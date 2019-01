Arsenal, Unai Emery incertain sur le futur de Petr Cech

L'entraîneur des Gunners a été interrogé sur le futur à long terme du gardien tchèque, devenu la doublure de Bernd Leno au cours de la saison.

La blessure aura coûté cher à Petr Cech. Titulaire en début de saison avec les Gunners, le gardien tchèque avait réussi à résister à la concurrence de Bernd Leno, mais sa blessure en cours de saison a donné l'opportunité à l'international allemand de montrer tout son potentiel, et depuis son retour à la compétition, l'ancien portier de Chelsea n'a pas retrouvé sa place de titulaire dans les buts d'Arsenal.

L'avenir de Petr Cech, aujourd'hui âgé de 36 ans, interroge. L'ancien portier du Stade Rennais n'est plus tout jeune mais est parvenu à conserver un très haut niveau de jeu et ne se contentera certainement pas que de quelques apparitions en FA Cup et en Carabao Cup bien longtemps, lui qui ont l'imagine, veut profiter pleinement de ces dernières années au plus haut niveau. Unai Emery a avoué ne pas être sûr à 100% de l'avenir de Petr Cech à Arsenal sur le "long terme".

L'article continue ci-dessous

Cech titulaire en FA Cup

"Je ne sais pas maintenant. C'est une question pour le club et le joueur, nous nous devons nous occuper de nos affaires nécessaires avec le gardien de but. Mais quand il a joué au début de la saison, il a très bien fait. Il était très bon dans le comportement, l'engagement et la performance. Puis quand il a eu la blessure, Bernd Leno a commencé à jouer avec une grosse performance aussi, puis il a récupéré sa position sur le banc", a expliqué l'Espagnol.

"Mais je suis heureux avec lui. Dans toutes les situations de ce genre, nous parlerons avec le joueur et avec le club, mais pour le moment, je veux que son objectif soit le même, chaque entraînement, chaque match. Il va jouer samedi pour nous donner sa performance et ensuite nous déciderons aussi de ce qui est le meilleur pour lui et pour le club", a ajouté l'entraîneur des Gunners.

Petr Cech est l'un des cinq joueurs d'Arsenal, au même titre qu'Aaron Ramsey, à arriver en fin de contrat à l'issue de la saison actuelle. Autant dire que les Gunners pourraient bel et bien le laisser filer, ou dans le cas inverse, le Tchèque pourrait tout simplement refuser de prolonger si c'est pour endosser le costume de portier numéro deux chez les Londoniens.