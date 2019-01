Arsenal, Unai Emery assume sa décision de sortir Alexandre Lacazette : "Je comprends les supporters mais je dois faire mon travail"

L'entraîneur des Gunners a justifié le remplacement d'Alexandre Lacazette même si cette décision n'a pas fait plaisir aux supporters d'Arsenal.

Alexandre Lacazette a retrouvé le chemin des filets contre Fulham. L'attaquant français, un peu moins efficace ces dernières semaines, plus souvent passeur que buteur, a contribué au succès des Gunners ce mardi. Mais l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n'a pas joué l'intégralité de la rencontre et a été remplacé aux alentours de la 75ème minute par Aaron Ramsey, un changement qui n'a pas plus aux supporters et qui l'ont fait savoir.

Mais Unai Emery après la rencontre a tout de même assumé et justifié son choix de remplacer Alexandre Lacazette : "Je comprends les supporters. Je dois faire mon travail. Tactiquement, nous pensions à ce moment que nous devions changer pour plus d'équilibre. Avant tout, nous savions que Seri arrivait et nous avions besoin d'un joueur proche de lui pour ne pas le laisser jouer facilement avec le ballon.

Emery heureux du succès

"Aaron Ramsey peut le faire et nous aider également dans l'attaque, et il a marqué. Dans ma carrière, j'ai eu des moments différents quand j'ai pris des décisions similaires. Nous devons décider de manière froide quelle est la meilleure décision", a ajouté l'ancien entraîneur du PSG. Arsenal a amplifié son avance en l'absence d'Alexandre Lacazette, mais ce dernier aurait également très bien pu inscrire un but supplémentaire, bon pour sa confiance, dans le dernier quart d'heure.

Unai Emery s'est félicité de la victoire au micro de la BBC Sport : "Nous voulions gagner et ce résultat va donner confiance. Nous avons continué à pousser et à créer des occasions et nous pouvons être heureux. Il est normal que les supporters doutent à 2-1, mais l'équipe a continué à faire son travail et à jouer notre jeu prévu. Je pensais que nous méritions le score. Nous avons marqué avec différents joueurs et nous pouvons continuer à construire notre identité avec les joueurs".

"Après un mauvais match contre Liverpool, nous voulons montrer un bon match et nous améliorer. Fulham a un nouvel entraîneur et une bonne équipe. Nous étions un peu nerveux à 2-1, mais 4-1 nous rend heureux. Nous pouvons beaucoup apprendre du match contre Liverpool. C'est une bonne équipe cette année. Mais West Ham à l'extérieur, puis Chelsea est à la maison, c'est un programme difficile", a conclu l'Espagnol.