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Arsenal reste très intéressé par la révélation de Bournemouth Eli Junior Kroupi, mais son prix estimé à 100 millions de livres menace de faire échouer un éventuel transfert en janvier. Alors que le Paris Saint-Germain suit également l’international français, Mikel Arteta doit décider quand passer à l’action.

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Un obstacle majeur sur la piste d’Arsenal

Arsenal conserve un vif intérêt pour l’attaquant de Bournemouth Kroupi à l’approche du mercato de janvier. Toutefois, un transfert cet hiver s’annonce extrêmement difficile pour l’équipe de Mikel Arteta. Bournemouth a fixé un prix très élevé pour l’international français afin de dissuader les clubs de faire une offre en cours de saison.

Selon The Sun, le club pourrait réclamer environ 100 millions de livres avant même d’envisager de vendre son joueur vedette. Cette stratégie tarifaire reflète la ferme volonté de Bournemouth de conserver Kroupi pendant toute la saison. Arsenal doit donc choisir entre tenter de le recruter dès janvier à prix d’or et faire preuve de patience.

Des concurrents européens suivent la star de Bournemouth

Arsenal s’intéresse depuis longtemps à l’attaquant de 20 ans. CaughtOffside a présenté Kroupi comme l’une des principales cibles offensives d’Arsenal, tout en soulignant la détermination de Bournemouth à empêcher son départ cet hiver.

Arsenal n’est pas seul sur la piste de cet attaquant dynamique. The Sun affirme que le Paris Saint-Germain suit sa situation de près, tandis que le FC Barcelone, Manchester City et Tottenham ont déjà manifesté leur intérêt. Cette forte concurrence européenne pourrait finir par déclencher une surenchère considérable. Arsenal doit toutefois éviter toute décision financière précipitée pendant un mercato hivernal réputé difficile.

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Un profil idéal pour Arteta

Kroupi continue de s’imposer comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football anglais. Il a inscrit 13 buts en 33 matches de Premier League lors de sa première saison complète à Bournemouth et a récemment bien rebondi après une blessure .

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Son profil correspond parfaitement au système tactique d’Arsenal. Kroupi évolue aussi bien dans l’axe que sur l’aile gauche, ce qui offrirait à Arteta une précieuse polyvalence offensive. Le joueur de 20 ans a par ailleurs récemment franchi une étape importante sur la scène internationale. Il a inscrit son premier but en équipe de France senior lors d’une victoire 2-1 contre la Turquie en Ligue des nations .

Pourquoi attendre l’été serait logique

Bournemouth dispose actuellement de tous les atouts dans les négociations concernant l’avenir immédiat de Kroupi. L’attaquant est sous contrat jusqu’en 2030, ce qui ne contraint pas financièrement son club à autoriser un départ prématuré.

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Bournemouth rechigne particulièrement à perdre Kroupi à mi-saison, car le milieu de terrain Alex Scott suscite lui aussi un vif intérêt sur le marché. Perdre deux joueurs clés en janvier porterait un sérieux coup à sa saison en championnat.