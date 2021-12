Arsenal : Un cadre valide le choix d'Alexandre Lacazette comme capitaine

Mikel Arteta a retiré le brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang pour des raisons disciplinaires et a donné ce rôle à Alexandre Lacazette en attendant de nommer un successeur au Gabonais. Le Français a brillé depuis qu'il a récupéré le brassard de capitaine et les Gunners sont désormais totalement relancé dans la course à la Ligue des champions suite à leurs bons résultats récents. Dans une interview accordée à The Athletic, Granit Xhaka, pressenti pour récupérer le brassard de capitaine, a validé le choix d'avoir confié le brassard de capitaine à Alexandre Lacazette et estime qu'il s'agit de la personne idéale pour ce rôle.

"Pour le moment, Lacazette est notre capitaine et je suis plus qu'heureux pour lui. Il est très important pour nous, sur et en dehors du terrain. C'est un mec adorable. Il a beaucoup de respect de la part des autres joueurs et a beaucoup d'expérience avec le temps. Je crois que vous avez besoin d'un joueur comme cela. Il est toujours dans le coin, toujours disponible, il n'est jamais en retard. C'est un gars marrant. Il est très ouvert et vous pouvez parler avec lui quand vous voulez. Je crois qu'en ce moment, il est la bonne personne pour être notre capitaine", a argumenté Granit Xhaka.

Le méa culpa de Xhaka

L'international suisse est revenu sur sa période compliquée chez les Gunners après le désamour qu'il a connu auprès des supporters : "Après ce qu’il s’est passé, nous étions très éloignés. Je pense que nous nous rapprochons petit à petit. Je ne crois pas que nous serons les meilleurs amis du monde. Mais ce que je peux dire aux gens, c’est que du premier au dernier jour de ma présence ici, je ferai tout pour le club. Je ferai des erreurs, comme tout le monde. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je me donnerai à 100 % à chaque entraînement et à chaque match".

"Parfois, il y a des malentendus et je crois que c’est la seule raison du problème que nous avons eu entre nous. Je ressens beaucoup plus d’amour qu’il y a un ou deux ans mais c’est un processus lent que nous devons faire de part et d’autre. J'ai passé des jours et des nuits très sombres. Tout le monde peut s’enfuir. C'est si simple, tu ouvres la porte et tu t’en vas. Mais je n'ai jamais été ce genre de personne. Je savais que j’étais la bonne personne pour ce club", a ajouté le milieu de terrain d'Arsenal.

Xhaka pense payer sa réputation de joueur agressif

Granit Xhaka refuse néanmoins d'être considéré comme un bad boy : "Quand je suis arrivé en Premier League, tout le monde m’a dit que dans ce championnat, on pouvait y aller très fort et j’adore ça. C’est exactement mon jeu et ce que je veux faire. Mais quand on voit certains tacles, imaginez si j’en étais l’auteur… Je serais immédiatement expulsé. Cela me fait parfois agir de manière différente car je sais que mon risque par rapport à celui des autres joueurs n'est pas le même. Si je prends des risques, je sais que je suis plus proche d’un carton rouge que n’importe quel autre joueur de Premier League".

"Je me trompe peut-être, mais c’est ce que je ressens. Une fois, j’ai reçu un carton rouge et l’arbitre a dit à l’un de mes coéquipiers: «Tu sais comment est Granit, il perd la tête». Cela ne me semble pas correct. Ce n'est pas parce que j'ai perdu la tête contre Burnley, par exemple, que je la perds à chaque fois. Me mettre ainsi dans cette case, je crois que ce n’est pas juste", a conclu l'international suisse.