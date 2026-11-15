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Arsenal devra encore patienter pour décrocher sa première victoire de la saison en Women's Super League à l'Emirates, après son match nul (1-1) face aux London City Lionesses. Frida Maanum a rapidement ouvert le score pour l'équipe à domicile, mais Isobel Goodwin a égalisé moins d'une minute plus tard. Mary Earps a ensuite multiplié les arrêts remarquables, contraignant Arsenal à un cinquième match nul consécutif à domicile. Le club occupe la sixième place du classement.

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L’ouverture du score de Maanum annulée en moins d’une minute

Maanum a marqué pour le deuxième match consécutif, après avoir trouvé le chemin des filets jeudi lors du match nul 1-1 contre Barcelone en Ligue des champions. À la 10e minute, elle a repris le centre en retrait d’Alessia Russo pour conclure une belle action collective. L’avantage d’Arsenal n’a tenu qu’à peine 60 secondes : Leah Williamson a laissé filer Goodwin, et l’attaquante, très remuante, a envoyé le ballon sous la barre.

Aucune des deux gardiennes n’a ensuite encaissé de nouveau but, malgré les efforts d’Arsenal pour arracher la victoire. Le club londonien a désormais fait match nul lors de ses cinq rencontres à domicile en WSL cette saison, même si sa série d’invincibilité en championnat à l’Emirates Stadium s’étend à 24 matches.

Earps réalise huit arrêts et contrarie Arsenal

Earps a fait la différence par la suite. Ses huit arrêts constituent son meilleur total lors d’un match de WSL depuis 2017, selon Sky Sports. Seule Phallon Tullis-Joyce, qui lui a succédé à Manchester United, en a réalisé davantage lors d’une rencontre de championnat cette saison. Earps s’est interposée deux fois devant Lisa Baum en première période, tandis que Misa Rodriguez a repoussé une tentative d’Alexia Putellas de l’autre côté du terrain.

Entrée en jeu, Delphine Cascarino a trouvé la barre transversale pour London City à la 68e minute. Earps a ensuite réalisé une double parade devant Olivia Smith et Maanum, avant de détourner une autre tentative de Maanum sur la barre à cinq minutes de la fin.

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Earps satisfaite du point pris sous les yeux de Wiegman

Sarina Wiegman a suivi la rencontre depuis les tribunes. La sélectionneuse de l’Angleterre a pu constater ce que l’ancienne gardienne numéro 1 de la sélection peut encore apporter, après son départ de l’équipe nationale largement commenté. Interrogée par Sky Sports sur son ressenti après le match, Earps a répondu : « Éprouvant. C’est un point important pris à l’extérieur.

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« Au vu des occasions, les deux équipes auraient pu gagner. Je suis contente de ce point, même si j’aurais aimé en prendre trois. Toutes les joueuses ont donné de leur personne. J’adore défendre. C’était difficile aujourd’hui et je pense que nous avons fait du bon travail. »

Arsenal à six points du top 3

Arsenal est sixième avec 14 points, à six longueurs de London City, troisième, un coup dur pour ses espoirs de qualification en Ligue des champions. L’équipe de Renee Slegers doit commencer à transformer ses matches nuls en victoires, avant d’affronter Lyon en Europe.

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Earps, qui n’a remplacé Elene Lete dans les buts que récemment, a désormais disputé trois matches comme titulaire pour London City et espère que sa prestation lui permettra de s’installer durablement au poste de numéro 1.