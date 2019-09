Arsenal-Tottenham : 50ème but en Premier League pour Christian Eriksen

Buteur dans le derby du Nord de Londres, le Danois a inscrit son 50ème but en Premier League.

C'est un drôle d'été qu'a vécu Christian Eriksen.

Annoncé sur le départ depuis trois mois, le meneur de jeu danois a vu son nom revenir du côté du , de la ou encore du . Mais alors que le mercato a fermé en le 9 août, Eriksen est toujours à à un peu plus de 24 heures de la clôture définitive du marché dans les autres pays majeurs du continent.

Cela ne l'empêche pas de briller. Ce dimanche, sur la pelouse de l'Emirates Stadium, l'ancien joueur de l' a débloqué la situation dans le derby du Nord de Londres.

Et c'est un but dont il se souviendra. Parce que ce derby entre les deux clubs rivaux est toujours spécial, déjà. Et parce qu'il s'agit de sa 50ème réalisation en Premier League.