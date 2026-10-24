Arsenal a pleinement profité samedi après-midi de la défaite de Manchester City en Premier League. L’équipe de Mikel Arteta s’est imposée 2-0 face à Everton à l’Emirates Stadium, grâce à des buts d’Ezri Konsa et de Gabriel Magalhães. Grâce à cette victoire, les Gunners comptent 21 points, autant que Manchester City, battu 2-1 plus tôt dans la journée par Aston Villa.

Arteta a procédé à cinq changements par rapport au match nul 2-2 contre le Bayern Munich. Viktor Gyökeres, Ben White, Myles Lewis-Skelly, Mikel Merino et Eberechi Eze ont été titularisés, tandis que Jurriën Timber est resté sur le banc. Du côté d’Everton, Jack Grealish était absent pour cause de maladie et Jarrad Branthwaite, ancien joueur du PSV, en raison d’une commotion cérébrale.

Arsenal a bien entamé la rencontre dans un Emirates Stadium détrempé et a ouvert le score après sept minutes. Martin Ødegaard a tiré un corner devant le but. Gabriel a alors placé une tête piquée qui a heurté la barre avant de retomber dans les pieds de Konsa. Le défenseur a réagi rapidement pour pousser le ballon au fond au second poteau : 1-0, son premier but pour Arsenal.

Everton ne s’est pas laissé abattre et a régulièrement tenté d’attaquer. James Garner a mis le gardien David Raya à l’épreuve d’une frappe lointaine, tandis que Tyrique George a vu sa tentative, déviée par White, passer de peu à côté. La plus grosse occasion est venue d’un corner de Kiernan Dewsbury-Hall : Raya a mal négocié le ballon et Gabriel a sauvé sur sa ligne.

Arsenal a ensuite accentué la pression et s’est procuré plusieurs occasions de creuser l’écart. Noni Madueke s’est montré particulièrement dangereux, mais l’attaquant a tiré à côté après un travail de Declan Rice, avant de voir une nouvelle tentative frôler le but. Jordan Pickford a également dû intervenir sur un coup franc de Rice, tandis que Merino a placé une tête au-dessus juste avant la pause.

Arsenal a continué de dominer après la pause, même si les Londoniens ont mis du temps à frapper de nouveau. Gabriel a provoqué une frayeur à la 56e minute lorsque son pied est resté accroché dans la pelouse sur une intervention défensive et qu’il est tombé au sol, blessé. Le Brésilien a reçu des soins, mais a finalement pu poursuivre la rencontre.

Au milieu de la seconde période, Arteta a fait entrer trois joueurs frais : Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães et Kai Havertz. Peu après, Arsenal a doublé la mise : White a débordé sur le flanc et adressé un excellent centre au second poteau, où Gabriel a marqué d’une tête puissante. Il s’agissait de son 21e but en Premier League.

Everton a tenté de réagir en faisant entrer Tyler Dibling et Hayden Hackney, mais Arsenal a gardé le contrôle. Gabriel s’est aussi distingué par un excellent tacle sur Thierno Barry, servi par Dibling. Cette victoire 2-0 permet à Arsenal de rejoindre Manchester City au nombre de points, alors que la défaite de ce dernier sur le terrain d’Aston Villa permet à ses concurrents de se rapprocher.