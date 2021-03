Arsenal - Thomas Partey : "Apprendre de toutes ces erreurs"

Le milieu de terrain d'Arsenal est revenu sur le match nul obtenu dans la douleur contre West Ham (3-3), regrettant le premier acte manqué.

Thomas Partey admet qu'Arsenal avait l'air "complètement perdu" en début de rencontre contre West Ham (3-3). Les Gunners doivent désormais "apprendre de toutes ces erreurs", après ce point du match nul aussi inespéré que décevant contre des Hammers qui menaient de trois buts après seulement 32 minutes de jouées, dimanche.

Heureusement pour les Gunners, la riposte a été organisée, permettant à Arsenal de ne pas s'incliner face aux rivaux londoniens. Mais Thomas Partey admet qu'une amélioration collective est nécessaire pour que les pensionnaires de l'Emirates Stadium commencent à atteindre les objectifs fixés par le club en début de saison.

"Je pense que l'esprit était bon après avoir concédé trois buts"

"Je pense que nous aurions pu faire mieux depuis le début. Ils ont dominé depuis le début et nous étions complètement perdus", a déclaré Partey sur le site officiel d'Arsenal. "Je pense qu'ils ont commencé très fort. Nous leur avons laissé trop de temps et cela nous a fait beaucoup de mal. En deuxième mi-temps, nous nous sommes assurés de bloquer tous les centres. De là, nous avons commencé à dominer", a ensuite analysé l'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, avant d'évoquer les points positifs.

"Nous avons respecté notre plan. Nous savons comment leur faire du mal, nous avons fait tout notre possible et tout le monde se battait en équipe. Je pense que l'esprit était bon après avoir concédé trois buts. À partir de là, nous avons commencé à tout donner. Mais nous devons commencer comme nous avons terminé, dans les deux mi-temps. Je pense que nous devons apprendre de toutes ces erreurs. Il est important en Premier League de commencer à gagner depuis le début pour être au sommet. Il faut bien commencer et bien finir", a expliqué le joueur d'Arsenal, bien heureux de prendre un point au terme d'une rencontre qui avait toutes les chances de mener à un revers humiliant.

Néanmoins, un point n'aide pas vraiment à satisfaire les ambitions des Gunners, alors qu'ils occupent désormais la neuvième place de la Premier League. Mais la qualification pour une compétition européenne en 2021-22 reste possible. Arsenal est actuellement à six points du top six et est qualifié également pour les quarts de finale de la Ligue Europa, où ils rencontreront le Slavia Prague. L'équipe d'Arteta reviendra au combat après la trêve internationale avec un rendez-vous à domicile contre Liverpool, le 4 avril.