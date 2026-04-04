Arsenal subit une humiliation en FA Cup et voit l'un de ses piliers de la course au titre se blesser

Arsenal ne se rendra pas à Wembley. L'équipe de Mikel Arteta a subi une cuisante défaite samedi soir à Southampton, qui évolue actuellement en deuxième division anglaise. Le club du sud de l'Angleterre se qualifie pour les demi-finales de la compétition.

Du côté d'Arsenal, plusieurs grandes stars sont restées sur le banc, tandis que d'autres grands noms ont tout de même pris le coup d'envoi. Gabriel, Martin Ødegaard et Gabriel Martinelli figuraient notamment parmi les titulaires.





Après 35 minutes, Southampton a pris l'avantage à domicile. Ben White a très mal jugé un centre, permettant à Ross Stewart de contrôler le ballon et de marquer : 1-0.

Après la pause, Arteta a fait entrer Viktor Gyökeres. Le Suédois, qui est actuellement en grande forme, n'a eu besoin que de huit minutes pour égaliser.

Peu après, le coup du sort s'est abattu sur Arsenal. Gabriel s'est blessé et a dû quitter le terrain en souffrant. William Saliba l'a remplacé.

Privé de Gabriel, Arsenal s'est effondré sans gloire dans les dernières minutes. Tom Fellows a servi Shea Charles à l'entrée de la surface, qui a battu Kepa d'une frappe puissante : 2-1.