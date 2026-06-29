La direction d’Arsenal a octroyé à son entraîneur espagnol, Mikel Arteta, un budget conséquent de 240 millions de livres sterling afin d’enregistrer cinq nouveaux transferts lors du mercato estival en cours.

Selon le quotidien britannique « Daily Star », la direction des « Gunners » maintient son soutien à Arteta malgré le titre de champion d’Angleterre, acquis après l’élimination en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

L’ailier prometteur de Leicester City, Jérémie Monga, 16 ans, arrive en tête de la short-list des Gunners, qui sont favoris pour accueillir le jeune international, désireux de rejoindre l’Emirates Stadium.

En défense, le club londonien s’intéresse à Óscar Mingueza, dont le contrat avec le Celta Vigo expire fin juin : une recrue gratuite et polyvalente, capable d’évoluer sur plusieurs postes arrière.

En attaque, le nom du Grec Christos Tzoulis, ailier du Club de Bruges, retient l’attention, alors que certaines sources évoquent un transfert pouvant atteindre 35 millions de livres sterling, ce qui en ferait l’une des plus grosses ventes de l’histoire du championnat belge.

Arsenal garde également à l’œil Morgan Rogers, la pépite d’Aston Villa et des Three Lions, pour un éventuel transfert estimé à plus de 80 millions d’euros, tandis que le milieu brésilien Bruno Guimarães, pièce maîtresse de Newcastle United, demeure une cible prioritaire malgré le rejet d’une première offre de 55 millions de livres sterling.

Selon le journal, Arsenal s’apprête à formuler une nouvelle offre améliorée pour convaincre Newcastle de céder l’international brésilien, une démarche qui traduit la volonté d’Arteta de procéder à une refonte profonde de son effectif afin de bâtir une équipe capable de lutter sur tous les tableaux la saison prochaine.