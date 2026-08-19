Arsenal se rapproche soudain d’un accord pour un titulaire de l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde

Ezri Konsa est sur le point de quitter Aston Villa pour Arsenal, annonce The Athletic ce mercredi après-midi. Le champion d’Angleterre en titre veut renforcer sa défense alors que William Saliba et Jurriën Timber sont encore blessés.

Il existe encore un écart entre le prix demandé par Aston Villa et le montant qu’Arsenal est prêt à payer pour lui, même si cet écart devrait être comblé dans les prochains jours.

Le défenseur de 28 ans vaut encore 45 millions d’euros selon Transfermarkt et est sous contrat à Birmingham jusqu’à la mi-2028.

À Londres, Konsa est considéré comme l’homme idéal pour renforcer la défense. Saliba souffre d’une blessure au dos et son retour n’est pas attendu dans l’immédiat. Timber, lui non plus, n’est toujours pas apte.

Konsa était titulaire avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde l’été dernier aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il n’a manqué le coup d’envoi que lors de la demi-finale contre l’Argentine (1-2).

Le défenseur, qui peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, a commencé sa carrière à Charlton Athletic, qui l’a vendu à Brentford. En 2019, Villa l’a recruté pour treize millions d’euros.