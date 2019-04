Arsenal : saison et prêt terminés pour Denis Suarez

Blessé et out pour le reste de la saison, le milieu espagnol met de facto un terme à son aventure à Arsenal.

Denis Suarez a exprimé sa gratitude envers et sa colère de voir son prêt écourté par une blessure à l'aine qui a mis fin à sa saison.



Suarez a rejoint les Gunners en janvier mais n'a disputé que quatre matches avec le club londonien.

La blessure qu’il avait subie contre le BATE Borisov en Europa League a mis un terme à son aventure en .

"Je veux que vous sachiez tous que je ne pourrai plus jouer cette saison", a déclaré Suarez.



"Certains problèmes avec mon aine ont rendu les choses difficiles depuis le match contre BATE Borisov en Europa League en février et maintenant ils m'ont obligé à arrêter complètement de m'entraîner".



"Après diverses consultations médicales, on est parvenu à la conclusion que je ne pouvais plus continuer et que je commençais une période de traitement qui ne pouvait se faire parallèlement au football de compétition".



"Je suis désolé que tous les efforts et les sacrifices consentis pour venir à Arsenal n’aient pas abouti et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis en colère, mais la santé avant tout".



"Je tiens à remercier une fois de plus un club si grand pour sa confiance en moi, bien que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu".



"Je me retire, mais je suis reconnaissant des messages et du soutien que vous m'avez tous envoyés tous les jours".



"Ce sera ma force pour revenir plus fort que jamais et encore plus déterminé".



Suarez a accepté de rejoindre Arsenal pour tenter de raviver sa relation avec le manager Unai Emery.



Les deux hommes ont travaillé ensemble à Séville, où le joueur de 25 ans a été prêté une saison alors qu'Emery était l'entraîneur principal.



"Je pense qu'il a fait de moi un meilleur joueur de football", a déclaré Suarez en février.



"Quand j'ai rejoint Séville, j'étais un espoir. Je venais de terminer une belle saison en deuxième division avec Barcelone B, mais c'était un grand pas en avant pour le haut niveau. Il m'a vraiment aidé".



La blessure de Suarez compliquera un avenir déjà nuageux pour un joueur qui n'est plus dans les plans du Barça, où son contrat court jusqu’en 2020.