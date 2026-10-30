Partager Suivez GOAL sur Google

Arsenal se prépare à ouvrir des négociations pour prolonger le contrat de son gardien titulaire David Raya, même si l’Espagnol a récemment admis qu’il aimerait jouer un jour dans son pays natal. Ni le FC Barcelone ni le Real Madrid ne devraient toutefois chercher à recruter le gardien de 31 ans à court terme, lors des prochains mercatos.

Publicité

Arsenal prévoit de nouvelles discussions pour prolonger Raya

Selon Football Insider, les dirigeants du club du nord de Londres veulent prolonger leur gardien espagnol au-delà de l’échéance actuelle de son contrat, fixée à 2028, afin d’écarter d’éventuelles convoitises venues de Liga. Des spéculations l’associant aux deux plus grands clubs d’Espagne ont émergé après qu’il a déclaré la semaine dernière aux médias espagnols espérer jouer un jour dans le championnat de première division de son pays. Le gardien a toutefois assuré, dans le même entretien, qu’il se plaisait toujours à l’Emirates Stadium.

Les géants espagnols n’ont pas besoin de gardien

Après avoir fait taire les sceptiques de ses débuts et s’être imposé comme le gardien le plus en vue de Premier League ces dernières saisons depuis son arrivée en provenance de Brentford, Raya a signé sa cinquième rencontre sans encaisser de but en huit matches de championnat contre Everton le week-end dernier, avant de voir le trophée Yachine lui échapper de peu lundi au profit de son coéquipier en sélection Unai Simon.

Expliquant dans le podcast Transfer Insider pourquoi un départ pour l’Espagne paraît peu probable à court terme, le journaliste Pete O’Rourke a déclaré : « S’il quittait Arsenal, il n’y aurait pas non plus de place à pourvoir immédiatement dans l’un des grands clubs espagnols. Barcelone compte Joan Garcia, et il semble que Courtois va également signer un nouveau contrat au Real Madrid. Je ne vois donc aucune possibilité pour David Raya à l’heure actuelle.

« Le joueur est heureux à Arsenal et, évidemment, Arsenal est très satisfait de lui. Je pense donc qu’un éventuel retour dans son Espagne natale sera probablement remis à plus tard, pour quelque temps encore. »

Publicité Publicité

Arteta plaisante sur un retour en Espagne

À la tête d’Arsenal, Mikel Arteta a permis à Raya d’atteindre le meilleur niveau de sa carrière dans le nord de Londres et n’a aucune intention de laisser partir son compatriote dans un avenir proche. Interrogé le week-end dernier sur le souhait de son gardien numéro un de jouer un jour dans leur pays natal, Arteta a répondu sur le ton de la plaisanterie : « Je pense que David doit jouer en Espagne à un moment donné... sur la plage avec ses amis en été. Pendant les prochaines années, il doit jouer ici, pour Arsenal. »

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

La prolongation du contrat, priorité du club

Les deux géants espagnols étant déjà pourvus au poste de gardien et Arteta étant déterminé à conserver son dernier rempart, des discussions officielles en vue d’une prolongation au-delà de 2028 devraient bientôt débuter. Assurer l’avenir de Raya à long terme permettra au gardien de se concentrer pleinement sur le maintien de ses excellentes statistiques défensives au fil du calendrier automnal. Un éventuel transfert de rêve en Liga restera donc en suspens pour l’avenir prévisible.