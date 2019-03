Arsenal-Rennes | Streaming, chaîne TV, compos, horaire : toutes les infos pratiques du 8e de finale retour d'Europa League

Sur quelle chaîne TV pourrez-vous regarder Arsenal-Rennes ? Un streaming est-il disponible ? Quelles sont les compositions ? Toutes les réponses ici.

Après sa victoire lors du match aller (3-1), Rennes va tenter de se qualifier ce jeudi soir pour le premier quart de finale de coupe d'Europe de son histoire contre . Les Rouge et Noir comptent deux buts d'avance après leur exploit de la semaine passée au Roazhon Park. Réussir à éliminer l'un des favoris de la compétition serait l'un des plus beaux exploits de l'histoire du club breton.

En face, les hommes d'Unai Emery tenteront de renverser la situation, comme il l'avaient fait lors du tour précédent. Après une défaite sur la pelouse du BATE Borisov (0-1) lors du seizième de finale aller - marquée par l'expulsion d'Alexandre Lacazette -, les coéquipier de Laurent Koscielny s'étaient imposés à l'Emirates au match retour (3-0) pour se qualifier. Un Alexandre Lacazette dont la suspension a finalement été réduite et qui sera disponible pour ce match côté Gunners.

Match Arsenal-Rennes Date Jeudi 14 mars 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Julien Stephan (entraineur de Rennes) : "On vient pour marquer, pour jouer notre match pleinement. Lacazette? Sa présence change beaucoup de choses. Avec Lacazette, ils peuvent jouer avec un système différent, comme ils l'ont fait ce week-end contre . Sa présence change les données du match. On est convaincu qu'ils [les supporters] vont nous donner de l'énergie, de la force."

Unai Emery (entraineur d'Arsenal) : "La pression ? Nous sommes très exigeants avec nous-mêmes. Donc, c'est une situation positive. En il n’y a que des gros matches. On doit créer une atmosphère avec nos supporters pour nous aider à faire la meilleure performance. Jouer avec de l’émotion, tout en étant intelligent sur le terrain. On doit contrôler 90 minutes, peut-être même plus. Je n’ai pas été surpris par Rennes, ils ont une bonne équipe, de la qualité, un état d’esprit frais. Ils sont bien organisés défensivement. Ils ont montré qu’il avait la possibilité de gagner contre nous, comme ils l’ont fait. Mais au-delà du respect qu’on a pour eux, on va pousser avec nos supporters, respecter notre plan de jeu pour faire notre retard."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé en clair sur la chaîne RMC Story, ainsi que sur RMC Sport 1 pour les abonéns, et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Story et RMC Sport 1 RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Alexandre Lacazette a vu sa suspension de trois matches être réduite et sera donc disponible pour cette rencontre. Expulsé lors du match aller, Sokratis est suspendu.

Poste Arsenal Gardiens Cech, Leno, Martinez Défenseurs Monreal, Koscielny, Mustafi, Kolasinac, Maitland-Niles Milieux Ramsey, Xhaka, Özil, Guendouzi, Torreira, Iwobi, Suarez, Mkhitaryan Attaquants Aubameyang, Nketiah, Lacazette

Le onze de départ : Cech ; Mustafi, Koscielny, Monreal ; Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac ; Özil, Aubameyang, Lacazette

Rennes sera au complet pour ce match. Suspendus au match aller, Hamari Traoré et M'baye Niang font leur retour et pourraient réintégrer le XI de Julien Stephan.

Poste Rennes Gardiens Badiashile, Koubek, Gertmonas Défenseurs Zeffane, Da Silva, Mexer, Doumbia, Bensebaini, Gelin, Traoré Milieux Grenier, Lea-Siliki, André, Hunou, Camavinga, Bourigeaud Attaquants Sarr, Ben Arfa, Niang, Del Castillo

Le onze de départ : Koubek ; Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini ; Sarr, Grenier, André, Bourigeaud ; Niang, Ben Arfa