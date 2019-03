Arsenal-Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang : "Je suis impatient de revenir en France"

Passé par la Ligue 1, l'attaquant d'Arsenal a hâte de revenir en France pour affronter Rennes. Il a défendu les méthodes d'Unai Emery dont il est fan.

Pierre-Emerick Aubameyang connaît la Ligue 1 comme sa poche. Si l'international gabonais est désormais dans une autre galaxie et a énormément progressé au Borussia Dortmund et à Arsenal, il a connu plusieurs clubs en France. Passé par l'AS Saint-Étienne mais aussi l'AS Monaco, Dijon et Lille, le buteur d'Arsenal va faire son retour en France pour affronter le Stade Rennais en huitième de finale de la Ligue Europa.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas caché sa satisfaction de revenir en France pour affronter Rennes la semaine prochaine : "Je suis très impatient de retourner en France, d’autant que c’est à côté de chez moi. Forcément, j’ai de la famille qui va venir au match. On sait que ça ne va pas être facile. Si Rennes en est là, c’est parce qu’ils l’ont mérité. On ne s’attend pas à un match facile".

Aubameyang défend Emery

"Hatem Ben Arfa et Ismaïla Sarr sont les armes les plus dangereuses de Rennes ? Forcément. On s’attend à ce qu’ils soient bons dans ces matchs. Personnellement, je les connais bien. Je sais qu’ils vont créer quelques soucis. On a confiance en nos armes et on sait qu’on peut passer le tour si on y met du sérieux et qu’on joue notre jeu tout simplement", a ajouté l'attaquant d'Arsenal méfiant avant d'affronter les Bretons.

Parfois critiqué pour ses méthodes et notamment pour son goût très, trop, prononcé pour les séances vidéos, Unai Emery a reçu le soutien de son attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang : "C’est quelqu’un qui est à l’écoute, qui apporte énormément, qui est très positif. Je l’ai rarement vu crier sur nous. C’est déjà arrivé, mais en général il a toujours quelque chose de positif à apporter. J’apprécie ça, parce que moi aussi je suis quelqu’un de très positif".

Le Gabonais garde un oeil sur la Ligue 1 et est un grand fan de Kenny Lala : "Le championnat est toujours en train de progresser. Chaque année, on voit de très bons joueurs même dans des équipes peut-être inférieures. Je pense notamment à Kenny Lala, dont on entend énormément parler même s’il joue à Strasbourg. Les championnats étrangers ne connaissent pas forcément mais chaque équipe a des bons joueurs. C’est une bonne chose, le championnat est en train de progresser même si Paris est devant."