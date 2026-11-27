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Arsenal s’impose comme un sérieux prétendant pour recruter le prodige argentin Nico Paz, alors que Mikel Arteta cherche à préparer l’avenir de son milieu de terrain à l’Emirates Stadium. À 22 ans, le joueur a connu une ascension fulgurante en Serie A et s’est imposé, sous la direction de Cesc Fabregas, comme l’un des jeunes meneurs de jeu les plus convoités d’Europe.

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Arteta vise un meneur de jeu argentin pour son projet à long terme

Arsenal intensifierait ses efforts pour recruter Paz, joueur de Côme, dont le profil de milieu offensif serait une priorité pour le mercato estival 2027. Selon ESPN Argentina, le club du nord de Londres entretient des contacts réguliers avec les représentants du joueur et multiplie les missions d’observation pour suivre sa progression en Italie.

Arteta apprécierait particulièrement la polyvalence et les qualités techniques du joueur de 22 ans. Il le verrait comme un élément capable de renforcer la créativité de l’équipe aux côtés du capitaine Martin Odegaard.

L’international argentin est devenu la pièce maîtresse d’une équipe de Côme qui en a surpris plus d’un en Serie A, faisant preuve d’une remarquable capacité à dicter le jeu et à marquer. Déjà associé à Arsenal l’été précédent, le jeune joueur avait choisi de rester à Côme afin de bénéficier d’un temps de jeu régulier et de poursuivre sa progression sous la direction de Fabregas.

Ce choix s’est révélé payant : ses performances actuelles ont fait grimper sa valeur marchande en flèche. Selon certaines informations, son club pourrait réclamer environ 100 millions d’euros à tout prétendant autre que son ancien club madrilène.

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La clause de rachat du Real Madrid complique le transfert

Recruter Paz ne sera pas simple pour Arsenal en raison des accords contractuels en vigueur. Le Real Madrid conserve une influence considérable sur le joueur issu de son centre de formation, grâce à une option de rachat qui serait fixée à 80 millions d’euros pour l’été 2027.

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Malgré cet avantage dont dispose le géant espagnol, le milieu de terrain serait réticent à l’idée de retourner au Santiago Bernabeu, où la concurrence pour une place de titulaire serait intense. Cette hésitation à revenir dans la capitale espagnole laisse à Arsenal un espoir de conclure un accord directement avec Côme.

L’équation financière est d’autant plus complexe que Côme a récemment versé 50 millions de livres pour remanier l’accord initial concernant l’option de rachat conclue avec Madrid. Pour prendre l’avantage sur ses concurrents, Arsenal devra probablement présenter une offre financière considérable, supérieure au prix fixe dont bénéficie le Real Madrid.

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Manchester United entre dans la course pour Paz

Getty Images

Arsenal n’est pas seul sur ce dossier : son rival Manchester United a également identifié Paz comme un possible successeur de Bruno Fernandes . L’avenir du capitaine de Manchester United est incertain alors que son contrat approche de son terme, et le club voit en l’Argentin le successeur idéal à long terme à Old Trafford.

Pour Paz, le choix dépendra probablement du projet sportif et de la garantie de jouer la Ligue des champions. « Arsenal est en contact avec l’entourage de Nico Paz depuis quelque temps et suit le joueur de près. Plusieurs clubs se disputeront sa signature, Manchester United étant également intéressé. La qualification pour la Ligue des champions sera déterminante pour le joueur », précise le compte rendu d’ESPN Argentina.

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Avec Chelsea et le Paris Saint-Germain également à l’affût, la course pour recruter le joueur de 22 ans s’annonce comme l’un des grands feuilletons du mercato de l’année à venir.