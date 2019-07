Arsenal, présaison 2019 : matches amicaux, transferts, rumeurs et calendrier de Premier League

Unai Emery et les Gunners sont sur le pied de guerre dès juillet pour tenter de redonner à Arsenal en 2019-2020 son éclat d'antan.

Éjecté du Top 4 de lors des trois dernières saisons, a pour objectif de rompre avec cette mauvaise habitude en 2019-2020 et de s'affirmer comme un challenger dans la lutte pour le titre.

Unai Emery et ses hommes ont terminé à une décevante 5ème place en 2018-2019, un point seulement derrière leur rival éternel , mais leur saison a été sauvée par l'accession à la finale de la (perdue face à un autre rival londonien, ).

Des changements sont attendus au cours du mercato estival, mais le duo de stars Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette aura toujours pour mission de mener l'attaque des Gunners cette saison.

La préparation d'Arsenal emmène les Londoniens aux États-Unis, où ils disputent pas moins de quatre matches entre le 16 et le 24 juillet. Deux clubs de sont ensuite au programme : l'Olympique Lyonnais et Angers SCO.

Une semaine avant leur entrée dans le vif du sujet en Premier League (à , le 11 août), les Gunners disputeront une dernière rencontre amicale de prestige sur le terrain du Barça.

Avant le début du nouvel exercice, Goal se penche sur la présaison d'Arsenal, son programme de matches amicaux, les principaux transferts du club et son calendrier complet en Premier League.

Arsenal : le programme des matches amicaux

Date Match Horaire ( ) Lieu 16/07/2019 Colorado Rapids 03:00 Dick's Sporting Goods Park, Commerce City (CO, États-Unis) 18/07/2019 * 05:00 Dignity Health Sports Park, Carson (CA, États-Unis) 21/07/2019 * 00:00 Bank of America Stadium, Charlotte (NC, États-Unis) 24/07/2019 * 01:00 FedEx Field, Landover (MD, États-Unis) 28/07/2019 16:00 Emirates Stadium, Londres (ANG) 31/07/2019 Angers 19:30 Stade Raymond-Kopa d'Angers 04/08/2019 19:00 Camp Nou, Barcelone (ESP)

*Dans le cadre de l'International Champions Cup 2019

Une page se tourne à Arsenal avec les départs des cadres Aaron Ramsey ( ), Petr Cech (retraite), Danny Welbeck (fin de contrat) ou encore Stephan Lichtsteiner (fin de contrat).

Le futur de Mesut Özil et du capitaine Laurent Koscielny, qui n'est pas parti en stage avec ses coéquipiers aux États-Unis, pourrait également s'inscrire loin de l'Emirates Stadium.

Jusqu'à présent, Arsenal se montre timide sur le marché des transferts. Seul le jeune ailier brésilien de 18 ans, Gabriel Martinelli, figure parmi les arrivées du club londonien cet été.

Mais le mercato des Gunners pourrait s'accélérer avec la signature prochaine du jeune défenseur stéphanois William Saliba.

Nicolas Pepe (LOSC ), Yannick Ferreira Carrasco (Dalian Yifang, CHN) et le défenseur central du Celtic, Kieran Tierney, sont également régulièrement évoqués.

Principale(s) arrivée(s)

Position Joueur Provenance Montant Date Attaquant Gabriel Martinelli Ituano (BRÉ) 6,7 M€ 18/06/2019

Principaux départs

Position Player Destination Montant Date Défenseur central Julio Pleguezuelo Twente ( ) 0 21/05/2019 Gardien Petr Cech Fin de carrière - 01/07/2019 Milieu Aaron Ramsey Juventus 0 01/07/2019 Attaquant Danny Welbeck Fin de contrat - 01/07/2019 Latéral droit Stephan Lichtsteiner Fin de contrat - 01/07/2019

L’équipe d’Emery débute sa saison par un déplacement périlleux à St James’s Park pour y affronter Newcastle United, le dimanche 11 août.

Deux chocs au programme des Gunners dès le premier mois de la saison, avec un voyage à et la première manche du derby du Nord de Londres face à Totemham, avant même la fin du mois d'août.

Arsenal se rendra également à avant la fin du mois de septembre, alors que le champion en titre leur rendra visite à l'Emirates en décembre.

La période des fêtes de fin d'année sera chargée -une tradition en - avec un déplacement à lors du Boxing Day et la réception de Chelsea deux jours plus tard. Les Gunners et les Blues se retrouveront à Stamford Bridge moins d'un mois plus tard.

Retrouvez ici le calendrier complet des rencontres des Gunners en Premier League lors de la saison 2019-2020.