Selon The Guardian, Arsenal serait en pole position pour recruter Ayyoub Bouaddi. Le champion d’Angleterre s’apprête à déposer une première offre pour le milieu de terrain de 18 ans, qui brille avec le Maroc au Mondial.

Si plusieurs grands clubs européens suivaient déjà le jeune milieu depuis la saison dernière, ses performances avec le Maroc au Mondial ont soudainement fait de lui l’un des joueurs les plus convoités du moment. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Liverpool figureraient parmi les prétendants, mais les Gunners seraient donc les premiers à passer à l’action.

Selon Ed Aarons, journaliste au Guardian, le club nordiste réclamerait plus de 80 millions d’euros pour lâcher son jeune talent. Reste à savoir jusqu’où Arsenal est prêt à monter pour boucler ce dossier.

Lors du match d’ouverture contre le Brésil (1-1), il était partout et a récolté une avalanche de compliments. Contre l’Écosse (victoire 0-1), il a également brillé.

« Il n’a pas le trac », a déjà déclaré Ibrahim Affelay à la NOS. « Il accélère, dribble pour libérer un coéquipier entre les lignes. C’est vraiment exceptionnel. Il a pratiquement tout : une maîtrise totale, une capacité à résister en défense et à se projeter vers l’avant. À seulement dix-huit ans, et pour son deuxième match international (son quatrième en réalité), il a déjà un grand avenir devant lui. »

Le joueur estime que l’intérêt de ces cadors est un honneur, mais il garde la tête froide : « Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde. Nous faisons tout pour y réaliser la meilleure performance possible », a-t-il récemment confié à The Athletic.