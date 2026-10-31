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Arsenal aurait pris contact avec le Real Madrid au sujet d’un éventuel transfert de l’attaquant brésilien Endrick en janvier. Le joueur de 20 ans peine à obtenir du temps de jeu régulier au Santiago-Bernabéu, et Arsenal espère conclure un prêt assorti d’une option d’achat.

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Arsenal étudie un prêt audacieux pour Endrick

Arsenal est resté en contact avec les représentants de l'attaquant du Real Madrid Endrick en vue d'un éventuel transfert en janvier, selon TEAMtalk. Le Brésilien peine à obtenir du temps de jeu dans la capitale espagnole, ce qui pousse son entourage à envisager d'autres options avant le mercato hivernal.

L'équipe de Mikel Arteta serait prête à offrir un nouveau départ au joueur de 20 ans dans le nord de Londres. Arsenal vise un prêt, mais tient à y inclure une option d'achat. Cette formule pourrait constituer un point de blocage majeur dans les négociations. Le Real Madrid reste réticent à autoriser le départ définitif de l'attaquant très apprécié et préfère un prêt simple.

La frustration grandit sous Mourinho

Endrick n'a été titularisé qu'une fois en Liga depuis le début de la saison, bien que l'entraîneur Jose Mourinho croie fermement en ses qualités, selon les informations rapportées. Mourinho souhaite que l'attaquant reste à Madrid, mais ce soutien ne s'est pas traduit par des occasions de jouer régulièrement en équipe première.

La frustration du Brésilien a atteint son paroxysme lorsqu'il est resté sur le banc pendant toute la récente victoire du Real Madrid contre Barcelone. Cette décision a déplu au joueur comme à ses représentants, rendant un départ en janvier plus probable.

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Si le président du club, Florentino Perez, reste un fervent partisan d'Endrick, il refuse d'imposer ses préférences au staff technique. Mourinho est donc libre de prendre ses propres décisions concernant le temps de jeu du jeune joueur.

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Les géants italiens s'intéressent à l'attaquant brésilien

Arsenal devra faire face à une rude concurrence pour recruter Endrick. Selon le même article, l'AC Milan et la Roma, deux clubs de Serie A, font le forcing pour l'attirer en Italie et sont tous deux disposés à proposer un prêt simple, sans option d'achat.

Cette formule serait celle que privilégie le Real Madrid, car elle reprend les modalités du prêt d'Endrick à Lyon la saison dernière. Le club espagnol croit toujours que l'attaquant a un avenir à long terme au Bernabeu.

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Arteta vise des renforts offensifs en janvier

La polyvalence d'Endrick correspond parfaitement aux projets de recrutement d'Arsenal. Arteta souhaite renforcer en janvier les postes d'attaquant gauche et d'avant-centre, et le Brésilien peut offrir une solution de rechange de haut niveau aux deux postes.

Si le Real Madrid espère le conserver, l'entourage du joueur envisage activement des possibilités qui lui permettraient de quitter le club pour une période plus longue. La décision dépendra probablement de la capacité d'Arsenal à convaincre le club espagnol d'accepter un compromis sur une éventuelle option d'achat. Pour l'instant, l'avenir immédiat du joueur de 20 ans reste très incertain. Arsenal n'a pas fermé la porte et est prêt à passer à l'action si sa situation au Bernabeu ne s'améliore pas.