Arsenal prépare un transfert retentissant en provenance d'Italie, le Real Madrid comme principal obstacle

Un rapport de presse a affirmé, ce lundi, qu'Arsenal surveille la star de Côme, Nico Paz, en vue de le recruter en janvier prochain.

Mais Arsenal pourrait se heurter à un obstacle de taille dans sa quête de l'international argentin, le Real Madrid conservant un contrôle important sur son avenir.

Paz, âgé de 22 ans, s'est imposé comme l'un des plus brillants jeunes talents de la Serie A depuis son départ du Santiago Bernabéu pour Côme en 2024.

Selon le journal « The Sun », Arsenal surveille de près le milieu offensif et pourrait passer à l'action en janvier prochain.

Cependant, le Real Madrid détient une option de rachat de 68,7 millions de livres sterling qui entre en vigueur à l'été 2027.

Cela signifie que le géant espagnol pourrait ramener l'ancienne star de son académie à Madrid plutôt que de le laisser rejoindre un autre club.

Paz a choisi de rester à Côme cet été malgré les spéculations entourant son avenir après une nouvelle saison impressionnante en Italie.

Le Real Madrid disposait au départ d'une option pour le récupérer contre environ 9 millions de livres sterling, mais il a décidé de ne pas la lever.

À la place, Côme aurait versé 51,5 millions de livres sterling pour obtenir le contrôle total du joueur, le Real Madrid bénéficiant d'une nouvelle option de rachat de 70 millions de livres sterling pour l'été prochain.

Cet arrangement signifie que la quête d'Arsenal pour Paz pourrait finalement dépendre de la décision du Real Madrid quant à un éventuel retour de Paz au Bernabéu.

Le Real Madrid lève également son option avant de décider s'il souhaite conserver Paz ou écouter les offres présentées par d'autres clubs intéressés par le milieu de terrain.

Paz lui-même tenait à rester en Italie, où il s'est épanoui sous la direction de l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de Chelsea, Cesc Fàbregas.

Le Real Madrid a confirmé que la décision de maintenir le joueur à Côme a été prise « à la demande du joueur lui-même ».

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La star de l'Argentine est devenue une figure centrale de l'équipe de Fàbregas et a contribué à conduire Côme en Ligue des champions.

Paz a inscrit six buts et délivré 8 passes décisives en 35 matchs de Serie A lors de la saison 2024-2025.

Il a ensuite franchi un nouveau cap considérable la saison dernière, avec 12 buts et six passes décisives en 35 autres matchs de championnat.

L'ancien joueur du Real Madrid a déjà ouvert son compteur de buts cette saison, en inscrivant un but magnifique lors de la victoire 4-1 de Côme sur le Genoa.

Paz porte également le numéro 10 au club de Côme, et il est lié au club italien par un contrat qui court jusqu'en juin 2028.