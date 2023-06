Arsenal – Pirès dévoile la cible principale d'Arteta

Ancienne légende d'Arsenal, Robert Pirès a dévoilé la cible principale de Mikel Arteta pour laquelle les Gunners seraient prêts à mettre le prix.

Magnifique deuxième suite à une saison que personne n'attendait, pas même les supporters eux-mêmes, Arsenal a très longtemps lutté avec Manchester City pour le titre avant de devoir abandonner le sacre. Outre des joueurs plus performants, les Skyblues ont également pu compter sur un banc plus fourni et plus qualitatif. Les Gunners le savent, ils doivent se renforcer sur un peu toutes les lignes pour gagner en profondeur de banc et faire jouer la concurrence. Cela tombe bien, selon Robert Pirès, la cible principale de Mikel Arteta joue au milieu et le club serait prêt à dépenser gros pour l'attirer.

Caicedo, la piste principale d'Arteta pour Pirès

Parmi les postes à renforcer en priorité à Arsenal, on retrouve le milieu de terrain où Mikel Arteta a parfois dû bricoler pour faire face aux nombreuses absences dans ce secteur et aux irrégularités cycliques. Pour Robert Pirès, interrogé par El Canal del Futbol, c'est justement au coeur du jeu que l'entraîneur espagnol a établi sa cible principale : « J'espère que Moises Caicedo va signer pour Arsenal. Mikel Arteta le veut, c'est sa priorité et il a tous les outils nécessaires pour réussir là bas. Le club est prêt à payer beaucoup d'argent pour lui, et c'est un témoignage de sa capacité. »

Cible des Gunners dès le mercato hivernal où le joueur semblait avoir donné son accord pour rejoindre l'Emirates, Moises Caicedo a littéralement explosé en Premier League cette saison, et encore plus après la Coupe du monde au Qatar où il avait déjà brillé avec l'Équateur. À 21 ans, le milieu de terrain de Brighton ne devrait pas s'y éterniser mais son club en demande beaucoup pour lâcher sa pépite, près de 80M selon la presse. Arsenal devra se bagarrer avec Chelsea et Manchester Untied, qui sont aussi sur le coup, mais serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir ses services.