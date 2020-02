Arsenal - Pierre-Emerick Aubameyang : "Je me sens très mal"

L'attaquant des Gunners, qui a manqué une énorme occasion en fin de rencontre face à l'Olympiakos (1-2), s'en voulait énormément après l'élimination.

Finaliste l'année passée et en ballotage plus que favorable après sa victoire en Grèce (0-1) lors du match aller, a été éliminé de la dès les 16es de finale, vendredi soir, surpris à domicile par l'Olympiakos au terme des prolongations (1-2). Une défaite surprise, synonyme d'élimination prématurée qui plus est, qui pourrait bien laisser des traces dans le vestiaires des Gunners, à l'image de l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, apparu très touché après la rencontre.

"Nous allons essayer de progresser en championnat​"

"Je ne sais même pas (comment il a pu rater, ndlr), je me sens très très mal. Mais ça peut arriver. Je ne sais pas comment j'ai raté cette occasion. J'étais fatigué, j'avais des crampes mais je devais marquer ce but. Nous n'avons pas réussi à mettre assez de rythme", a estimé l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne face à la passe, lui qui aurait pu endosser son habituel costume de héros lors des prolongations, mais qui n'a pas été en mesure de redonner l'avantage à son équipe.

"C'était difficile parce qu'ils ont joué en profondeur, c'était difficile de trouver des solutions à l'approche du but. C'était très dur de trouver des espaces. Nous allons essayer de progresser en championnat et de gagner autant de matchs que possible", a ensuite confié le Gabonais. Alors que son avenir chez les Gunners semble s'écrire en pointillés et qu'un départ cet été n'est pas à exclure, Pierre-Emerick Aubameyang a peut-être disputé son dernier match de Coupe d'Europe avec Arsenal.