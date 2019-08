Arsenal - Ozil absent contre Burnley

Les supporters d' devront attendre avant de voir Mesut Ozil faire ses débuts cette saison. Absent la semaine passée à au même titre que Sead Kolasinac pour des raisons de sécurité, l'Allemand n'est toujours pas sur la feuille de match ce samedi pour défier (13h30).

Le club a fait savoir que son meneur de jeu avait été malade durant la semaine et n'était pas suffisamment remis pour disputer la rencontre. Kolasinac, en revanche, fait son apparition sur le banc.

🗞 An update on today's absentees...



Granit Xhaka: misses out due to bruising to lower back and leg



Mesut Ozil: was ill earlier in the week, and judged not to be match fit for today's game#ARSBUR pic.twitter.com/LjauIjGlBP