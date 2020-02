Arsenal - Ozil à Fenerbahçe ? Possible selon Elneny

Le milieu de terrain égyptien est prêté en Turquie cette saison par les Gunners et considère que son ex-coéquipier pourrait faire de même.

Mohamed Elneny affirme que Mesut Ozil "pourrait venir à " à un moment donné, le milieu de terrain d' étant actuellement en prêt au club turc.

Loin de Londres, Elneny n'en reste pas moins en contact avec certains de ses anciens coéquipiers, parmi lesquels le champions du monde allemand. L'ancien international allemand est très lié au club turc par l'intermédiaire de sa mère et a déjà fait allusion à un transfert en Superlig par le passé, alors qu'il est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2021.

"Mesut aime vraiment Fenerbahçe. Il parle toujours du club et des fans, a déclaré Elneny à Bein Sports. Si vous me demandez, je pense qu'il pourrait venir à Fenerbahçe. Il essaie toujours de m'ennuyer en chantant des chants de Fenerbahce."

Plus d'équipes

En 2015, l'agent du joueur avait laissé entendre qu'il était envisageable de la voir un jour évoluer en : "S'il devait partir, alors Fenerbahçe serait une option. Au final, c'est un très grand club et je pense qu'Ozil dirait oui à une offre si elle lui parvenait."

La rumeur de transfert est revenue alors que le joueur traversait une période compliquée avec les Gunners sous les ordres d'Unai Emery, même si les choses vont mieux depuis la prise de fonctions de Mikel Arteta.

"Après cette saison, il me reste une année de plus, donc après cela, je saurai parce que je ne peux pas voir l'avenir, a pour sa part temporisé l'intéressé. La chose que je peux faire est de tout donner pour que l'équipe, pour moi-même, réussir et voir ce qui se passe."