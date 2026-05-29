Arsenal ou Paris ?.. Crespo dévoile à Kooora son pronostic pour la finale de la Ligue des champions

Hernán Crespo, ancien buteur de l’AC Milan, de l’Inter et de Chelsea, a dévoilé son favori pour soulever la Ligue des champions cette saison.

Le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal samedi à Budapest en finale de la compétition continentale. Alors que le club français vise un deuxième titre consécutif, les Gunners rêvent de soulever leur premier trophée.

L’ancien attaquant, qui a disputé la finale de la Ligue des champions avec le Milan AC en 2005 et signé un doublé lors de la fameuse finale d’Istanbul perdue face à Liverpool, livre son analyse.

« Le Paris Saint-Germain possède peut-être un léger avantage, car il est tenant du titre et l’une des meilleures équipes sur le plan du jeu aujourd’hui », a-t-il confié à Kooora dans une interview à paraître.

L’ancien attaquant argentin a toutefois souligné que « ce genre de compétitions peut basculer du tout au tout à cause d’un seul détail ».