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Arsenal ou Paris ?.. Crespo dévoile à Kooora son pronostic pour la finale de la Ligue des champions

H. Crespo
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
Ligue des Champions
Argentine
France
Angleterre
Hongrie

La star argentine met en garde contre l’importance des moindres détails dans la rencontre tant attendue.

Hernán Crespo, ancien buteur de l’AC Milan, de l’Inter et de Chelsea, a dévoilé son favori pour soulever la Ligue des champions cette saison.

Le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal samedi à Budapest en finale de la compétition continentale. Alors que le club français vise un deuxième titre consécutif, les Gunners rêvent de soulever leur premier trophée.

L’ancien attaquant, qui a disputé la finale de la Ligue des champions avec le Milan AC en 2005 et signé un doublé lors de la fameuse finale d’Istanbul perdue face à Liverpool, livre son analyse.

« Le Paris Saint-Germain possède peut-être un léger avantage, car il est tenant du titre et l’une des meilleures équipes sur le plan du jeu aujourd’hui », a-t-il confié à Kooora dans une interview à paraître.

L’ancien attaquant argentin a toutefois souligné que « ce genre de compétitions peut basculer du tout au tout à cause d’un seul détail ».

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