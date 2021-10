Arsenal-OM : Arteta délivre un message d'espoir pour William Saliba

Le club de Premier League suit de près le défenseur central de 20 ans qui impressionne en Ligue 1.

Mikel Arteta affirme que William Saliba pourrait se battre pour une place dans l'effectif de l'équipe première d'Arsenal lorsqu'il reviendra de son prêt à Marseille la saison prochaine. Le joueur de 20 ans en est à son troisième prêt en France depuis qu'il a rejoint Arsenal en provenance de Saint-Etienne en 2019, après ses passages à l'ASSE, son club formateur, puis à l'OGC Nice durant six mois la saison dernière.

Le défenseur central a impressionné avec l'Olympique de Marseille cette saison et a reçu des critiques élogieuses pour sa performance lors du match nul 0-0 contre le Paris Saint-Germain lors du Classique la semaine dernière. Mikel Arteta dit avoir regardé la performance de William Saliba contre le vice-champion de France, considérant qu'il a joué un rôle important dans cette rencontre et il pense qu'il y a encore une place pour lui dans le nord de Londres.

"Oui, en tant que club, nous sommes toujours en contact. Ils sont allés voir ce match. Edu et Ben [Knapper, responsable des prêts à Arsenal] étaient là pour le regarder et garder un œil sur lui et les progrès qu'il fait", a déclaré l'entraîneur des Gunners en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Leicester. "Évidemment, c'est notre joueur et nous faisons avec tous les joueurs prêtés que nous avons".

Arteta ouvre la porte à un retour de Saliba

À la question de savoir s'il pourrait se battre pour une place dans l'équipe des Gunners la saison prochaine, le manager espagnol a ajouté : "C'est une décision que nous prendrons en été. Évidemment, il est notre joueur et naturellement cela se produira. Nous devrons nous asseoir et décider de la prochaine étape. Je pense qu'il y a de la place [pour lui, Ben White et Gabriel]. Encore une fois, cela dépendra de ce qui se passe avec les autres joueurs et ce n'est pas une conversation à avoir maintenant."

William Saliba a prouvé qu'il a passé un cap en ce début de saison. L'international espoirs français s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. William Saliba a d'ores et déjà disputé douze matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de l'Olympique de Marseille et s'est révélé être très précieux en défenseur central chez les Olympiens.

Les Gunners se sont remis d'un début de saison difficile au cours duquel ils ont perdu leurs trois premiers matches de Premier League. L'équipe de Mikel Arteta est sur une série de huit matches sans défaite en Premier League et en Carabao Cup. Arsenal, qui est dixième actuellement en championnat, va se rendre sur la pelouse de Leicester ce samedi, suivi d'un match à domicile contre Watford la semaine prochaine.