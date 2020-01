Arsenal - Nicolas Pépé admet être "encore en train d'apprendre"

L'international ivoirien est devenu l'été dernier le joueur le plus cher de l'histoire des Gunners mais doit encore s'adapter au football anglais.

Nicolas Pépé est convaincu que les choses vont s'améliorer pour lui à après des débuts pas toujours évidents. Mais l'ailier ivorien admet aussi qu'il y a encore largement de quoi s'améliorer pour lui dans le nord de Londres.

Le joueur de 24 ans a dû faire face à beaucoup d'attentes après son arrivée l'été dernier en provenance de . Des attentes auxquelles il n'a pas pleinement répondu, lui qui ne compte que cinq buts depuis son arrivée en . Malgré tout, les choses semblent aller un peu mieux, notamment depuis l'arrivée sur le banc de Mikel Arteta, et l'intéressé s'est montré confiant pour la suite avant le derby contre Arsenal.

"J'apprends encore et il y a beaucoup de choses à améliorer, mais en termes de compréhension, les choses deviennent clairement plus faciles, a-t-il assuré. Mikel (Arteta) m'a expliqué exactement ce qu'il aimerait que je fasse sur le terrain et m'a montré des vidéos qui ont souligné l'importance de mon positionnement. Il m'a dit ce qu'il aimerait que je fasse pour m'aider à progresser en tant que joueur".

D'autant qu'avec la suspension de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur d'Arsenal, beaucoup de responsabilités reposent sur Pépé et Alexandre Lacazette pour marquer en l'absence du Gabonais. Et les deux espèrent bien être épaulés par le jeune brésilien Gabriel Martinelli.

"Bien sûr que c'est une grande perte de devoir faire sans l'un des meilleurs attaquants du championnat, mais nous devons tous faire de notre mieux pour compenser cela, a poursuivi Pépé. C'est un sport collectif et nous pouvons jouer sans l'un de nos joueurs.

"Nous avons une équipe de qualité et d'autres joueurs qui peuvent jouer, comme Gabriel Martinelli. Il y a toujours beaucoup de buts dans cette équipe."