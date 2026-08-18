L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a affiché un grand enthousiasme à l'idée de poursuivre la construction de l'équipe après le titre de champion de Premier League la saison dernière, promettant d'œuvrer pour faire des Gunners « le meilleur club du monde ».

Le club londonien avait soulevé le trophée du championnat la saison dernière pour la première fois depuis 22 ans, et s'est empressé de se manifester sur le marché des transferts pour renforcer ses rangs et défendre son titre en recrutant des éléments de premier plan tels que Christian Tzolis et Bruno Guimarães. Arteta a assuré que le club continuerait à cibler des joueurs d'élite pour hisser Arsenal au sommet.

Arteta a déclaré à la chaîne « Sky Sports », lors d'un événement de lancement de la nouvelle saison à la veille du match d'ouverture contre Coventry vendredi soir : « L'ambition du club et de la direction est assurément de faire d'Arsenal le meilleur club du monde. Et pour y parvenir, il faut posséder les meilleures installations, les stades les plus modernes, le plus formidable public, en plus de disposer de l'effectif et des membres les meilleurs du monde ; ce sont eux qui décident des matchs et qui font la différence dans les moments décisifs. »

L'Espagnol a poursuivi en précisant : « C'est ce que nous essayons de bâtir avec nos joueurs actuels, ainsi qu'avec les nouveaux éléments que nous cherchons à recruter afin qu'ils fassent la véritable différence pour Arsenal. »

Arsenal aborde la nouvelle saison comme le grand favori pour conserver son titre, ce que le club a confirmé par sa victoire nette sur Manchester City sur le score de trois buts à zéro lors du Community Shield dimanche. Arteta a commenté son statut de favori en ces termes : « Je pense que cette attente fait partie du monde du football, et je me sens tout à fait à l'aise avec cette situation. Ce qui m'importe vraiment, c'est lorsque je regarde mes joueurs dans les yeux et que je vois cette passion, cette détermination et cette envie de progresser au quotidien ; c'est la seule chose à laquelle j'accorde mon attention. »

Bien que l'histoire d'Arsenal n'ait pas connu de conservation du titre de champion depuis les années 1930, Arteta a affiché son enthousiasme à l'idée de franchir cet obstacle historique en ajoutant : « C'est une excellente occasion qui nous attend, et nous mesurons parfaitement l'ampleur de l'effort requis pour y parvenir. Mais je perçois l'ambition, l'envie et la conviction totale au sein de l'équipe quant à notre capacité à remettre ça. »