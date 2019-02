Arsenal - Mkhitaryan : "Nous ne regardons pas le classement"

L'Arménien a été décisif lors de la victoire des Gunners contre Southampton ce week-end (2-0), qui leur a permis de passer devant Manchester United.

Henrikh Mkhitaryan a déclaré qu'Arsenal n'allait pas céder à la complaisance dans la course à la quatrième place - dernière place qualificative pour la Ligue des champions - qui l'oppose à Manchester United et Chelsea, même si l'équipe est passée devant ses rivaux ce week-end.

L'équipe d'Unai Emery est désormais 4e au classement avec 53 points en 27 matches, soit un de plus que Manchester United et trois que Chelsea, qui a un match en retard. Les Gunners ont confortablement battu Southampton à l'Emirates Stadium ce dimanche (2-0), grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et Henrikh Mkhitaryan, enchaînant un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues.

Arsenal a connu une saison 2018-2019 mitigée jusqu'ici, mais semble élever son niveau au meilleur moment, alors que se profilent deux gros matches contre Bournemouth et Totenham dans les jours à venir. Un championnant qui constitue la "priorité" d'Unai Emery, comme il l'a lui-même expliqué avant la rencontre.

Après la victoire contre Soutahmpton, Mkhitaryan a insisté sur le fait que l'équipe était pleinement concentrée pour prendre les matches un par un et ne pas se laisser griser par son classement actuel. "Nous ne regardons pas le classement à l'heure actuelle parce que nous avons encore beaucoup de matches à jouer", a-t-il déclaré à The Independent.

"Le plus important est d'être concentré et prêts pour chaque match parce que nous n'allons pas penser que nous sommes dans le Top 4 et que cela ne changera plus. Nous devons continuer à travailler et à faire de notre mieux pour remporter trois points dans chaque match."

"Ce n'est pas la chose la plus importante pour le moment [le classement]. La saison n'est pas terminée et nous avons encore beaucoup de matches à jouer. Le plus important est de rester concentrer et de continuer à gagner des matches."

Son but à la 17e minute contre les Saints est son premier depuis le match aller perdu en décembre par les Gunners (2-3), et est venu couronner une prestation aboutie. Le joueur de 30 ans a eu du mal à trouver de la régularité depuis son arrivée dans le nord de Londres en provenance de Manchester United, en janvier 2018, ce qui ne l'a pas empêché d'être titularisé dans un trio de milieux offensifs derrière Alexandre Lacazette, ce dimanche.

Malgré sa préférence pour un rôle plus avancé, Mkhitaryan a dit vouloir donner le meilleur de lui-même, indépendamment du poste où il est aligné. "Ce n'est pas important où je joue", a-t-il déclaré. "Le plus important est d'être dans l'équipe de départ et d'aider l'équipe à gagner des matches. Je m'en fiche si je joue à gauche, à droite ou dans l'axe - le plus important est de faire quelque chose de bien pour l'équipe."

L'Arménien en est désormais à cinq buts et deux passes décisives avec les Gunners en 16 matches de Premier League cette saison et pourrait à nouveau débuter mercredi soir contre Bournemouth (20h45).

Questionné sur la pression qu'il aurait pour maintenir ce niveau pour devenir un titualire régulier, il répond : "Chacun sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression parce que nous savons exactement ce que nous devons faire. Nous savons comment jouer au ballon et nous comprenons les uns les autres pour avoir une bonne connection entre les joueurs pour maruqer des buts."