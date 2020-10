Arsenal - Mikel Arteta sur Mesut Ozil : "J’ai été très juste avec lui"

L'entraîneur des Gunners l'assure : il a toujours été juste avec Mesut Ozil et garde sa conscience tranquille.

Déjà privé de Ligue des Champions, Mesut Ozil ne figure pas non plus dans les 25 joueurs qualifiés par Arsenal pour disputer la . Une mise à l'écart qui ne cesse de faire parler Outre-Manche, attristant le principal intéressé, lequel n'a pas quitté les Gunners cet été, se refusant à réduire son salaire très conséquent.

"Mon niveau de communication avec lui a été très élevé"

Néanmoins, Mikel Arteta, l'entraîneur d' , dément faire de l'aspect financier une priorité. Selon l'Espagnol, se priver de l'international allemand est un choix uniquement sportif. "Tout le monde est libre d'exprimer ses sentiments", a déclaré le technicien. "Ce que je peux dire de mon côté, c’est que c'est juste une décision de football, que ma conscience est très calme parce que j’ai été très juste avec lui. Mon niveau de communication avec lui a été très élevé et nous savons à quoi nous attendre les uns avec les autres", a confié Mikel Arteta, faisant référence à la récente sortie médiatique du milieu offensif, avant d'assurer lui avoir offert des occasions de refaire ses preuves.

"Il a eu des opportunités comme tout le monde. Je suis triste d'avoir dû laisser trois joueurs en dehors de cette liste, ce qui n'est jamais agréable, mais je dois juste dire que j'ai essayé de regarder tout le monde dans les yeux et d'être à l'aise avec. Avec Mesut, j'ai ce sentiment parce que j'ai été très simple depuis que je suis arrivé dans ce club", ajoute Arteta.

"Je dois être celui qui tire le meilleur parti des joueurs. C'est ma responsabilité. Ce n'est rien lié à un comportement ou, comme je l'ai lu, aux réductions de salaire. Ce n'est pas vrai. C'est ma décision, si quelqu'un doit me blâmer. Cela arrivera quand nous perdrons des matchs de football. Je dois prendre la décision d'obtenir la meilleure équipe possible pour gagner des matchs et des compétitions de football aussi souvent que possible. Pour ce faire, j'essaie d'être juste avec lui ou avec l'un des joueurs de l'équipe et de défendre autant que possible les intérêts du club. Évidemment, un joueur de cette dimension, avec la carrière qu'il a eue, tout ce qui se passe autour de lui a un grand impact. C'est le cas depuis huit ans, ce n'est rien de nouveau qui se produit maintenant. Beaucoup de choses se sont produites au cours de ces huit années", a enfin déclaré l'entraîneur des Gunners.

Pour rappel, Mesut Ozil sera en fin de contrat dans huit mois à Arsenal. Il sera ainsi libre de s'engager où il le souhaite. La fin d'un feuilleton...