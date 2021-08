Arsenal, Mikel Arteta annonce du mouvement pour la fin du Mercato

Les Gunners restent attentifs sur le marché avant la date limite du 31 août, mais sont conscients qu'il est difficile de conclure des accords.

Mikel Arteta est "sûr" qu'Arsenal sera impliqué dans des transactions avant la fin de la fenêtre estivale, mais l’entraîneur des Gunners admet que tout autre accord est susceptible de ne pas se réaliser à temps.

Trois nouveaux joueurs ont été accueillis à l'Emirates Stadium ces dernières semaines, avec Ben White, Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga rejoignant les rangs dans le nord de Londres.

D'autres renforts ont été annoncés, en particulier dans le secteur défensif avec les gardiens de but et offensif avec des meneurs de jeu, et Arteta garde ses options ouvertes sur le front des arrivées.

Qu'est-ce qui a été dit?

Le patron d'Arsenal a déclaré aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur ses plans avant le match d'ouverture de la saison de Premier League 2021-22 contre Brentford vendredi: " Eh bien, dans cette première période de la fenêtre de transfert, je pense que nous avons fait les recrues que nous voulions faire et cela va nous aider à mettre l'équipe dans une bien meilleure position."

"Je suis prêt à travailler avec les joueurs que j'ai en ce moment et à en tirer le meilleur parti, et nous verrons ce que nous pouvons faire."

"Nous parlons probablement du marché des transferts le plus difficile au cours des dernières années à coup sûr et nous essayons de nous adapter. Le club, les propriétaires et moi-même, nous avons tous les mêmes intérêts, à savoir rendre cette équipe beaucoup plus forte et nous savons que nous avons encore des choses à faire pour obtenir ce que nous voulons."

"Les choses prennent du temps et il y a tout le temps différentes parties et intérêts pour conclure des accords. Bien sûr, nous essayons de faire ce que nous pouvons et aussi important que cela soit de nous assurer que l'équipe est en bonne santé et que nous avons la stabilité au sein de cette équipe, ce qui nous a certainement manqué l'année dernière après décembre, donc c'est aussi important."

Arteta a ajouté: "L’aspect économique est compliqué pour chaque club en ce moment, nous avons un propriétaire qui est prêt à investir dans l'équipe et qui veut améliorer l'équipe avec des objectifs plus ambitieux et nous essayons de trouver l'équilibre parce qu'en même temps, nous devons être très prudents car nous avons besoin à 100% d'une position durable et qui aidera le club."

"Tout est possible et il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de clubs impliqués et vous pouvez voir que les choses ont commencé à évoluer à une vitesse différente au cours de la dernière semaine. Cela a été une fenêtre de transfert vraiment difficile et il se passera probablement beaucoup de choses au cours de la dernière semaine."

L'article continue ci-dessous

Quelle est la priorité pour Arsenal ?

Les Gunners ont été fortement liés à James Maddison et Martin Odegaard en ce qui concerne les ajouts créatifs sur le front de l’attaque, tandis que le gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale est une option à explorer pour venir concurrencer Bernd Leno.

Interrogé sur la recherche d’un portier, Arteta a déclaré: "Je ne peux rien vous dire aujourd'hui car je n'ai pas de réponses à cela."​

Pressé davantage de savoir si un n ° 1 est sa priorité absolue, l'Espagnol a ajouté: "Non, je ne dirais pas cela. On essaie de faire ce que nous avons à faire et il ne s'agit pas du joueur ou de la position, il s'agit de savoir où l’équipe doit se renforcer pour finir à une certaine place. A la fin de cette fenêtre de transfert, je ferai ce qui est le mieux. "