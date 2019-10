Arsenal - Mezut Özil : "Je serai ici jusqu’en 2021 au moins"

Lors d’une interview à The Athletic, l'Allemand a évoqué son avenir proche. Et le message est très clair : il entend bien rester chez les Gunners.

Ce n'est un secret pour personne, Unai Emery, l'entraîneur d' , ne compte pas sur le milieu offensif Mezut Özil. Depuis le début de saison, le joueur n’a été aligné qu’à deux reprises sur le terrain, le 15 septembre face à et le 24 septembre face à Nottingham Forest. Trop peu, en tout pour un joueur de son statut, lui qui a longtemps été le fer de lance des Gunners, qui a évolué sous les couleurs du en plus d'avoir été Champion du Monde en 2014.

Alors forcément, la question d'un départ lors du prochain mercato hivernal se pose. Sauf que le joueur ne l'entend pas de cette oreille. Au contraire, puisque d'après ses dernières déclarations accordées à The Athletic, Mezut Özil entend bien rester à Londres lors des prochains mois.

L'article continue ci-dessous

"Pas une raison pour fuir et je ne le ferai pas"

"J’ai un contrat jusqu’à l’été 2021 et je resterai d’ici là. Quand j’ai signé un nouveau contrat, j’y avais pensé avec beaucoup d’attention et j’avais affirmé que c’était l’une des décisions les plus importantes de ma carrière de footballeur. Je ne voulais pas rester encore un ou deux, je voulais engager mon avenir à Arsenal et le club voulait que j’en fasse de même. Vous pouvez traverser des moments difficiles, comme celui-ci, mais ce n’est pas une raison pour fuir et je ne le ferai pas. Je serai ici jusqu’en 2021 au moins", a ainsi assuré le milieu offensif, déterminé à inverser la tendance et à convraincre Unai Emery.

​

"J’ai dit qu’Arsène Wenger était un facteur important quand j’ai rejoint Arsenal, et il l’était ; mais j’ai finalement signé pour le club. Même quand Arsène a annoncé qu’il partait, je voulais rester car j’aime jouer pour Arsenal et c’est pourquoi je suis ici depuis 6 ans (...) J’ai travaillé sous les ordres de nombreux coaches dans le monde, Arsène, Mourinho, Joachim Löw, et j’ai toujours montré du respect. C’est pareil avec Unai Emery", a ajouté l'Allemand. Courageux ou périlleux ?