Arsenal - Mesut Özil enfin (re)lancé ?

Titulaire face à Liverpool, Mesut Özil a prouvé à quel point il était important du côté d'Arsenal.

Au placard depuis le début de saison, Mesut Özil a célébré son retour dans le onze titulaire d’ de fort belle manière face à (5-5, 4-5 t.a.b) ce mercredi, en huitièmes de finale de la .

Étincelant au milieu de terrain, l’Allemand a été impliqué sur 3 des 4 buts marqués par son équipe avant son remplacement à la 65e minute.

Sur l’ouverture du score, il trouve parfaitement Saka dans la surface, dont la reprise a amené le but de Torreira. Sur le 3-1, c’est encore Özil qui récupère le ballon et lance Saka dans la profondeur pour le doublé de Martinelli…

Özil est prêt pour la selon Emery

Et que dire de son début de seconde période, avec une passe décisive sur une talonnade pleine de subtilité pour Maitland-Niles alors que le ballon allait sortir de l’aire de jeu… Un régal, perpétué par son remplaçant Guendouzi, passeur décisif pour Willock à la 70e.

Certes, Arsenal a fini par céder lors de la séance de tirs au but, mais la performance d’Özil n’est pas passée inaperçue, surtout auprès de l’entraîneur Unai Emery.

"Il est de retour et il nous a aidé avec ses qualités et son état d’esprit. On avait parlé avant du fait de le faire sortir un peu plus tôt, et il a très bien travaillé pendant 65 minutes. Dans mon esprit, il peut à nouveau jouer en Premier League", a déclaré le coach espagnol. Les supporters n’attendent que ça…