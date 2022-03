Arsenal : Mari explique pourquoi Arteta est "l'un des meilleurs au monde"

Pablo Mari a peut-être du faire ses valises pour quitter Arsenal selon les désirs de Mikel Arteta en janvier, pour être prêté à l'Udinese, mais le défenseur espagnol considère son compatriote comme "l'un des meilleurs entraîneurs du monde". Un recrutement astucieux et une vision à long terme de la part de Mikel Arteta ont permis aux Gunners de se hisser parmi les quatre premiers au classement de la Premier League cette saison.

"C'est un entraîneur extraordinaire"

Pablo Mari n'y est pour rien, mais il est convaincu que ceux qu'il a gardés en Angleterre continueront à s'améliorer. Pablo Mari, qui a rejoint Arsenal en provenance de Flamengo en janvier 2020, a déclaré à ESPN : "Je dois dire qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde parce que quand il fait le plan de match, je ne le vois jamais comme ça. Comment il trouve des solutions pour nous et rend le jeu facile à jouer : Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Cela signifie que c'est un entraîneur extraordinaire".

"Vous donner les outils pour jouer un match plus facilement, c'est incroyable parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous avez déjà dans votre tête le type de choses que vous devez faire pour jouer facilement. Il m'a donné l'outil que si je peux prendre trois ou quatre secondes avant que le ballon m'arrive, je vais avoir ces trois ou quatre secondes pour penser à l'action suivante", a ajouté le défenseur argentin.

"Pour moi, c'était la clé parce que j'ai du temps [maintenant]. Il a été le seul entraîneur à me donner cet outil et à rendre le football plus facile. Je joue plus facilement et je peux voir un autre type d'option qu'avant je ne voyais pas parce qu'avant, je n'avais jamais le temps avec le ballon. Donc maintenant en ce moment, dans ma tête j'ai un autre niveau grâce à Mikel Arteta", a conclu le joueur prêté à l'Udinese.

Que réserve l'avenir à Pablo Mari ?

Pablo Mari n'avait fait que trois apparitions avec Arsenal lors de la campagne 2021-22, les recrutements de Gabriel Magalhaes et Ben White l'ayant fait descendre dans la hiérarchie. Il n'y a cependant pas d'option d'achat dans son prêt à l'Udinese et il est lié à un contrat à Arsenal jusqu'en 2024. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait encore un avenir à Arsenal, le joueur de 28 ans a répondu : "Pour moi, bien sûr que c'est possible. Je ne ferme jamais cette porte. C'est toujours mon rêve, jouer pour un grand club du monde et pour Arsenal bien sûr. J'ai joué là-bas pendant deux ans, j'ai encore deux ans de contrat".

"Bien sûr, ce serait mon rêve, mais à la fin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne peux pas prédire ce qui va se passer l'année prochaine. Est-ce que j'aimerais être là ? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je veux me concentrer sur maintenant, dans le présent, sur ce que je peux faire maintenant pour profiter à nouveau de jouer au football et sentir à nouveau que je suis un joueur de football professionnel", a conclu l'Argentin.